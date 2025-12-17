OpenAI presentó el nuevo ChatGPT Images

La nueva versión de su herramienta creativa trae mejoras en todos los frentes, para responder al motor Nano Banana Pro de Google.

OpenAI anunció una nueva herramienta para generar imágenes con inteligencia artificial, con el que busca contrarrestar el éxito que Google tuvo con Nano Banana Pro, presentado en noviembre último.

“Hoy lanzamos una nueva versión de ChatGPT Images⁠, impulsada por nuestro nuevo modelo insignia de generación de imágenes. Ahora, tanto si creás algo desde cero como si editás una foto, obtendrás el resultado que imaginás. Realizá ediciones precisas conservando los detalles y generá imágenes hasta 4 veces más rápido. Además, presentamos una nueva función de Imágenes⁠ en ChatGPT, diseñada para que la generación de imágenes sea un placer, para inspirarte y facilitar la exploración creativa. El nuevo modelo y la nueva función de Imágenes se lanzan hoy en ChatGPT para todos los usuarios y en la API como GPT Image 1.5″, aclaró OpenAI en un comunicado.

Según la compañía, el nuevo modelo de generación de imágenes se destaca por su velocidad y precisión, ofreciendo resultados que se ajustan mejor a la intención del usuario. Ahora, ya sea que se esté creando algo desde cero o editando una foto existente, el modelo produce las imágenes deseadas hasta cuatro veces más rápido. Además, los usuarios pueden seguir generando nuevas imágenes mientras otras están aún en proceso, lo que agiliza la exploración de ideas creativas.

Edición con precisión y fidelidad

Una de las mejoras se centra en la edición precisa que preserva los detalles importantes. Al solicitar cambios en una imagen cargada, el modelo modifica solo lo solicitado mientras mantiene elementos clave como la iluminación, la composición y la apariencia de las personas consistentes a través de ediciones subsiguientes.

Esta capacidad transforma a ChatGPT en un verdadero “estudio creativo de bolsillo”, según la compañía, permitiendo desde ediciones prácticas como el retoque fotográfico y pruebas de vestuario o peinado más creíbles, hasta la aplicación de filtros estilísticos y transformaciones conceptuales que conservan la esencia del original.

El modelo GPT Image 1.5 es particularmente hábil en diversos tipos de edición, incluyendo agregar, sustraer, combinar, mezclar y transponer elementos sin comprometer la integridad de la imagen, según OpenAI.

Cómo mejoró la creación de imágenes con la nueva versión

Además, el modelo da un paso adelante en la presentación de texto dentro de la image, algo en lo que Nano Banana adelantaba mucho a ChatGPT, logrando ahora manejar texto más denso y pequeño dentro de las imágenes, lo que antes era un desafío común en la generación de imágenes por IA. Las transformaciones creativas también destacan, ya que el modelo puede cambiar y agregar elementos como texto y diseño (layout) para dar vida a conceptos, manteniendo los detalles importantes.

Un acceso directo a la generación de imágenes

Para que la generación de imágenes sea más intuitiva, OpenAI ha introducido un espacio dedicado a las imágenes dentro de la interfaz de ChatGPT, accesible a través de la barra lateral.