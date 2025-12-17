Pastor acusado de abuso sexual obtuvo prisión domiciliaria por su sobrepeso

El imputado estuvo fuera del alcance judicial durante varios meses y fue detenido el mes pasado. El juez postergó la definición sobre la prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Hoy 07:22

Un pastor evangélico acusado de abuso sexual contra una adolescente fue beneficiado con prisión domiciliaria en la ciudad de Monte Quemado, luego de que la Justicia evaluara su estado de salud, particularmente un cuadro de sobrepeso. La medida fue dispuesta por el juez de Control y Garantías Facundo Sayago, tras hacer lugar al pedido presentado por la defensa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El acusado había sido denunciado en marzo de 2024 por hechos que habrían ocurrido cuando la víctima, nieta de su pareja, tenía 13 años. Tras la denuncia, el imputado permaneció fuera del alcance judicial durante varios meses y fue detenido el mes pasado, cuando personal policial lo identificó en la vía pública y procedió a su arresto.

El fiscal de la causa, Santiago Bridoux, imputó al pastor por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante, y solicitó que se dicte la prisión preventiva. De acuerdo con la investigación, el acusado convivía con la abuela de la menor y habría realizado tocamientos reiterados, incluso mientras la adolescente se encontraba durmiendo.

Durante la audiencia realizada en los tribunales del departamento Copo, la defensa argumentó que las pruebas reunidas hasta el momento resultan insuficientes y solicitó una evaluación médica por parte de un forense del Poder Judicial. En esa instancia se sostuvo que el imputado presenta sobrepeso y un deterioro en su condición general.

Luego del examen médico correspondiente, el juez resolvió conceder la prisión domiciliaria, bajo el cumplimiento de estrictas reglas de conducta. En cuanto al pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía, el magistrado resolvió diferir su decisión hasta la próxima semana.

La investigación continúa en desarrollo e incluye diversas medidas probatorias, entre ellas declaraciones testimoniales del entorno familiar, una entrevista en Cámara Gesell a la menor, informes socioambientales y pericias psicológicas, destinadas a avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados.