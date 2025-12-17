Avanza la súper gripe H3N2 y su llegada a la Argentina es solo cuestión de tiempo: ¿qué recomiendan los expertos?

Se encendieron las alarmas en el país, luego de que se reportaran los primeros casos en Colombia, Perú y posiblemente Bolivia. Los expertos advierten por los viajeros que llegan de países en los que el virus circula.

Hoy 08:00

El subclado K de la gripe A (H3N2) ya cruza la frontera del Ecuador en Sudamérica. Se reportaron los primeros casos en países que atraviesan esa línea imaginaria del planisferio, Perú y Colombia, pocos días después de su identificación -el último viernes- en México. Todo indica que la chance de que llegue al Cono Sur y a la Argentina en particular es solo cuestión de tiempo.

En Bolivia activaron los mecanismos de vigilancia epidemiológica tras reportar los primeros casos sospechosos del patógeno. Investigan una muerte en el departamento de Santa Cruz, vinculada a una viajera de 26 años procedente de Japón. Además, mantienen bajo observación a seis personas en Cochabamba que dieron positivo para influenza A (H3N2) y se espera la confirmación del linaje específico K.

En este contexto, en algunas provincias argentinas ya empiezan a "abrir el paraguas" sobre lo que pueda pasar con el nuevo patógeno, que precisamente por ser nuevo evade aunque parcialmente la inmunidad adquirida. El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari, pidió en las últimas horas a la población reforzar los esquemas de vacunación, sobre todo en los grupos de riesgo.

Según los últimos reportes oficiales de vacunación de 2025 contra la gripe en Argentina, la cobertura había alcanzado poco más del 50 por ciento en niños de hasta 2 años y algo más del 40 por ciento en mayores de 65. En embarazadas rondaba también el 50 por ciento y en el personal de salud, el 80 por ciento.

Según informó el Ministerio de Salud de la Nación en el último Boletín Epidemiológico, “a pesar de las diferencias antigénicas observadas en el subclado K de A (H3N2), los datos preliminares de efectividad vacunal muestran que la protección contra hospitalizaciones se mantiene en niveles similares a temporadas previas (≈70–75% en niños y 30–40% en adultos)”.

El recorrido del virus y su impacto

El nuevo virus estaba presente en Asia desde junio y en Oceanía desde agosto. Luego, a partir de noviembre, proliferó rápidamente en Europa y Estados Unidos, hasta que en las últimas horas fueron reportados los primeros casos en México y finalmente en Sudamérica: Colombia, Perú y probablemente Bolivia.

Según reportes oficiales conocidos en Perú, el virus habría ingresado hace unos meses y habría estado circulando sin ser advertido por las autoridades sanitarias. Al parecer recién fue detectado ahora a raíz del alerta global, a partir del caso de dos menores que ya fueron dados de alta. México, por su parte, llamó a la gente a vacunarse, mientras que Perú declaró la alerta sanitaria.

El hecho de que en Perú el virus ya estuviera presente sin haberse identificado da una pauta de que sus consecuencias nocivas no siempre son lineales, con un impacto que depende de diversos factores ambientales y sanitarios. El infectólogo Eduardo López consideró que “el clima actual en Argentina no ayuda para la diseminación de la cepa, y es posible que los vacunados presenten en el tiempo algún grado de protección cruzada”.

López, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aclaró que la cepa A H3N2 no es una cepa completamente nueva sino que “mutó una porción de su genoma dando el subclado K. Y la vacuna disminuye la efectividad. A esto hay que agregarle que en Europa se adelantó el invierno entre 6 y 8 semanas y no había mucha gente vacunada”.

El neumonólogo Oscar Rizzo, miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), explicó que, más allá de los casos puntuales importados por viajeros que puedan detectarse en el corto plazo, “existe una alta probabilidad de que el nuevo subclado H3N2 se introduzca en países del hemisferio sur, como Argentina, durante el próximo invierno”, ya en términos de circulación del virus durante la temporada de gripe.

Rizzo agregó que las principales implicancias, que fueron incluidas en un documento de la AAMR, abarcan “la revisión de la composición de la vacuna antigripal, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la preparación de los sistemas de salud ante la posibilidad de un aumento de casos y complicaciones, y las campañas de comunicación dirigidas a grupos de riesgo”, además de la “promoción de la vacunación, especialmente en adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas”.