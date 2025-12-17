Caos aéreo y suspensión de clases: segundo día sin actividad por la contaminación extrema en Nueva Delhi

Durante la madrugada del martes, la densa niebla tóxica redujo la visibilidad a menos de un kilómetro, complicando la circulación vehicular y provocando accidentes.

Hoy 08:25

Nueva Delhi permanece sumida en un episodio de contaminación atmosférica severa por segunda jornada consecutiva, con la vida cotidiana alterada ante la drástica reducción de la visibilidad y la suspensión de vuelos y actividades escolares.

El nivel del Índice de Calidad del Aire (AQI) superó los 500 puntos el lunes y se mantuvo por encima de los 450 el martes, de acuerdo con el Consejo Central de Control de la Contaminación (CPCB).

Esta cifra representa más de 20 veces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ubica a Nueva Delhi en la categoría máxima de contaminación, calificada como “severa”. Ante esta situación, se activó la fase más estricta del plan gubernamental anticontaminación y se implementaron restricciones orientadas a proteger la salud pública y el funcionamiento urbano.

Durante la madrugada del martes, la densa niebla tóxica redujo la visibilidad a menos de un kilómetro, complicando la circulación vehicular y provocando accidentes. Al menos cuatro personas perdieron la vida en un choque múltiple en la autopista que conecta la capital con Agra, provocado por la escasa visibilidad y que involucró a varios vehículos.

La policía precisó que tres automóviles colisionaron inicialmente, luego siete autobuses chocaron contra ellos y se incendiaron. Las autoridades lograron controlar el fuego y contabilizaron más de 25 personas heridas, cifra recogida por el medio India Today.

El lunes, una masa de aire contaminado persistía sobre la megalópolis, obligando a cancelar más de 100 vuelos en el aeropuerto internacional Indira Gandhi, mientras se mantenían avisos de demoras y cancelaciones.

IndiGo y Air India, las principales aerolíneas nacionales, suspendieron numerosas operaciones por motivos de seguridad, mientras Flightradar24 calificó la situación del aeropuerto con el máximo índice de disrupción.

Los datos oficiales informaron de más de 200 vuelos cancelados ese día y la reprogramación forzosa de conexiones ante la previsión de condiciones adversas.

El martes, los vientos del noroeste permitieron una leve mejoría, aunque el AQI se mantuvo en niveles “muy pobres”, por encima de 380, y en ocho estaciones de monitoreo los datos seguían siendo “severos”.

Al cierre del día se habían cancelado 49 vuelos de salida y 77 llegadas, prolongando la crisis aeroportuaria y afectando a numerosos pasajeros. Air India comunicó la activación del programa Fog Care, que otorga a los viajeros la posibilidad de reprogramar gratuitamente o recibir el reembolso completo.

El Ministerio de Educación dispuso que todas las actividades escolares presenciales hasta quinto grado se realicen de manera virtual. Las autoridades ordenaron que tanto organismos públicos como empresas privadas mantuvieran solo a la mitad del personal de manera presencial.

Estas medidas corresponden a la fase IV del Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP), la más estricta, que prohíbe obras de construcción no esenciales y limita el uso de vehículos altamente contaminantes. Según EFE, la exposición al aire libre se restringió y se incentivó el teletrabajo y la enseñanza híbrida para reducir el movimiento urbano.

Además, la crisis sanitaria y ambiental provocó repercusiones en otros ámbitos. En un evento multitudinario en la capital, al que asistió Lionel Messi, se escucharon consignas ciudadanas dirigidas contra la jefa del Gobierno regional, mientras la gestión de la emergencia recibió críticas de sectores políticos opuestos.