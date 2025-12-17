Video: así quedó la vivienda del Bº Parque del Río III tras el incendio que dejó a madre e hija con graves quemaduras

El fuego se habría iniciado por la explosión de un bidón con nafta. Imágenes y videos enviados al WhatsApp de Diario Panorama muestran la destrucción total de la vivienda.

Hoy 15:30

Un voraz incendio se registró este miércoles por la siesta en una vivienda dúplex del barrio Parque del Río III, donde una madre y su hija de 12 años sufrieron graves quemaduras y debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo" y al CePSI "Eva Perón".

El hecho ocurrió minutos después de las 14 horas en un inmueble ubicado en la Manzana 69. De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado mientras la mujer se encontraba cocinando en la planta baja, momento en el que habría explotado un bidón que contenía nafta, lo que provocó una rápida propagación de las llamas.

Tras el siniestro, comenzaron a llegar al WhatsApp de Diario Panorama (385-5795000) impactantes imágenes y videos que muestran cómo quedó la vivienda luego del incendio.

Las grabaciones permiten observar que la parte baja del dúplex, donde funcionan la cocina y el comedor, quedó completamente destruida. Muebles, electrodomésticos y estructuras resultaron consumidos por el fuego, dejando pérdidas materiales totales.

Como consecuencia del incendio, la mujer sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo, mientras que la adolescente presentó lesiones de mayor gravedad. En la planta alta se encontraban el marido y otros dos hijos menores, quienes también fueron derivados de manera preventiva a centros de salud.

Vecinos del lugar lograron controlar las llamas en los primeros minutos y asistieron a la familia hasta la llegada del personal del SEASE 107 y Bomberos. Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que desencadenaron el incendio.