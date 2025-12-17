Monte Quemado: investigan la presunta difusión de material íntimo de una adolescente

La denuncia indica que un compañero de colegio habría compartido videos privados sin consentimiento a través de WhatsApp.

Una grave situación generó preocupación en la comunidad educativa de Monte Quemado, luego de que se denunciara la presunta difusión de material íntimo de una adolescente de 16 años, a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Según indicaron fuentes cercanas al caso, el hecho salió a la luz cuando la menor le contó a un familiar que un compañero del colegio secundario al que asisten habría compartido videos privados sin su consentimiento, utilizando la aplicación WhatsApp.

Ante esta situación, se realizó una presentación formal para que las autoridades investiguen lo ocurrido y determinen las responsabilidades correspondientes.

El episodio se habría producido en inmediaciones de un establecimiento educativo ubicado en la zona céntrica de la ciudad. A partir de la denuncia, se activaron los protocolos previstos para este tipo de casos, teniendo en cuenta la edad de las personas involucradas y la gravedad que implica la difusión de contenido íntimo sin autorización.

La Justicia tomó intervención y dispuso distintas medidas para avanzar con la investigación, con el objetivo de establecer cómo se produjo la circulación del material y quiénes habrían participado en su difusión.