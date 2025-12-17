“Mi nieta tiene el 40% del cuerpo quemado”: estremecedores detalles tras el incendio en una vivienda del Bº Parque del Río III

Fabián Sánchez, familiar de las víctimas, contó a Noticiero 7 que su nuera está “muy delicada” en terapia intensiva y que la menor pasó por el quirófano y continúa internada por quemaduras graves. También pidió acompañamiento y oraciones.

Hoy 22:16

Horas después del incendio que dejó con graves quemaduras a una madre y a su hija en el barrio Parque del Río III, habló un integrante de la familia. En declaraciones a la edición central de Noticiero 7, Fabián Sánchez, suegro de la mujer herida, explicó que todavía desconoce la causa concreta del siniestro .

“Han andado los bomberos, han hecho el peritaje, la policía también, y ellos aducen que había un bidón de combustible. Yo no he podido hablar con ellos”, relató, señalando que aún no mantiene contacto directo con los peritos.

Sánchez contó que recibió el aviso mientras trabajaba. “Soy remisero. Cuando me notificaron, vine urgente”, expresó y describió los daños materiales en el dúplex. “Desgraciadamente, se han quemado todas las cosas de abajo y todos los electrodomésticos. La parte de arriba gracias a Dios no…”.

También confirmó el estado crítico de su nuera. “Mi nuera está en terapia intensiva… tiene bastante parte del cuerpo quemado, así que está en un estado reservado, muy delicado”, afirmó. Sobre la menor de 12 años, agregó: “Mi nieta ha pasado por el quirófano, le han hecho todas las curaciones y ahora está en terapia intermedia del CePSI. Ella tiene casi el 40% del cuerpo quemado”.

Sánchez destacó la reacción de los vecinos tras el incendio. “Son un grupo de vecinos maravillosos… vinieron a limpiar un poco y a sacar las cosas que se han quemado”, dijo.

El hombre fue consultado por una colecta iniciada por allegados y aclaró su postura: “Un grupo de amigos ha hecho circular el alias de mi hija para ver si hay colaboración, pero digo la verdad: depende de la gente. Las cosas materiales como sea se lo van a reemplazar”.

Para el suegro, la prioridad pasa por la salud. “Pido la oración por mi nuera que está en un momento delicado y por mi nieta”, cerró.