Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 DIC 2025 | 21º
X
Locales

Jueves caluroso en Santiago del Estero: la máxima alcanzaría los 36 grados

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de este jueves 18 de diciembre se presentará con cielo algo nublado durante todo el día, pero sin probabilidad de lluvias.

Hoy 02:01

El clima en Santiago del Estero para este jueves 18 de diciembre estará marcado por las altas temperaturas, de acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo oficial, la temperatura mínima será de 17 grados, mientras que la máxima podría rondar los 36 grados, configurando una jornada típicamente veraniega en la capital santiagueña.

En cuanto al estado del tiempo, el cielo se mantendrá algo nublado durante la mañana y esa condición se sostendrá a lo largo de toda la jornada. Además, no se esperan precipitaciones, por lo que no hay probabilidad de lluvias para este jueves.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones frente al calor, especialmente durante las horas de mayor radiación solar, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol.

TEMAS Clima en Santiago del Estero Servicio Meteorológico Nacional SMN Tiempo en Santiago

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Maher Carrizo, entre el sueño cumplido y la ilusión de llegar a lo más alto: "Todo esto es por ella" y "lo que más quiero es jugar un Mundial”
  2. 2. Con presión sindical en la calle, Bullrich ratificó el plan de votar la reforma laboral este viernes
  3. 3. Extrema tensión: Trump hablará a la nación y crecen las versiones sobre un ataque de EE.UU. a Venezuela
  4. 4. Brutal ataque a un joven en Monte Quemado: "A mi hijo mandaron a matarlo"
  5. 5. Milei y una curiosidad sobre su vestimenta: “Tengo 14 mamelucos de YPF, uso dos por día”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT