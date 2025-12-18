El tiempo para este jueves 18 de diciembre en Santiago del Estero: la máxima alcanzaría los 36 grados

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de este jueves 18 de diciembre se presentará con cielo algo nublado durante todo el día, pero sin probabilidad de lluvias.

Hoy 05:29

El clima en Santiago del Estero para este jueves 18 de diciembre estará marcado por las altas temperaturas, de acuerdo al pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo oficial, la temperatura mínima será de 17 grados, mientras que la máxima podría rondar los 36 grados, configurando una jornada típicamente veraniega en la capital santiagueña.

En cuanto al estado del tiempo, el cielo se mantendrá algo nublado durante la mañana y esa condición se sostendrá a lo largo de toda la jornada. Además, no se esperan precipitaciones, por lo que no hay probabilidad de lluvias para este jueves.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población tomar precauciones frente al calor, especialmente durante las horas de mayor radiación solar, mantenerse hidratados y evitar la exposición prolongada al sol.