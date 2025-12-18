Putin lanzó una advertencia sobre su expansión en Ucrania y arremetió contra Europa

El presidente ruso sostuvo que Moscú avanzará por la vía diplomática o militar, en momentos en que los líderes europeos discutirán el uso de activos rusos congelados para sostener a Ucrania.

Hoy 05:53

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que Rusia logrará los objetivos de su “operación militar especial” ya sea por la vía diplomática o la militar, justo en el momento en que los líderes de la Unión Europea (UE) se preparan para una cumbre crucial y potencialmente riesgosa para decidir cómo financiar a Ucrania.

Putin afirmó que, aunque Rusia preferiría resolver las causas profundas del conflicto a través de la diplomacia, si la parte contraria y sus “patrocinadores extranjeros” se niegan a entablar “conversaciones de fondo”, Moscú alcanzará la liberación de sus “tierras históricas” -hoy pertenecientes a Ucrania- por medios militares.

Además, indicó que se abordará de forma coherente la tarea de crear y ampliar una “zona de seguridad”.

Estos comentarios del líder ruso se dan en el contexto de la guerra, donde Rusia controla actualmente Crimea, alrededor del 90% de la región del Donbass, y el 75% de Kherson y Zaporiyia, además de poseer parte del territorio en las regiones colindantes de Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk y Mikoláiv.

Los analistas interpretan las palabras de Putin como un intento de seguir ganando terreno en algunos de estos frentes.

A pesar de que Putin aseguró que Rusia está avanzando en todos los frentes, su ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, reconoció que las fuerzas ucranianas intentan recuperar el control de la ciudad nororiental de Kupiansk.

Sin embargo, Beloúsov afirmó que dicho esfuerzo no estaba teniendo éxito, mientras que Ucrania sostiene haber tomado el 90% de la ciudad.

Mientras la guerra se encuentra en una coyuntura clave, Putin también arremetió contra los líderes europeos, acusándolos de azuzar la histeria y de adoctrinar deliberadamente a la población con el temor a un conflicto con Rusia.

“He dicho en repetidas ocasiones: esto es una mentira, una tontería, pura tontería sobre una amenaza rusa imaginaria a los países europeos”, afirmó.

Aunque Putin declaró que Rusia no busca la guerra con Europa, sí advirtió que su país está preparado si esa es la elección de Europa.

La respuesta financiera de la UE

Los líderes europeos se preparan para intentar algo inédito: utilizar parte de los 210.000 millones de euros (246.000 millones de dólares) en activos rusos congelados para respaldar un “préstamo de reparaciones” de 90.000 millones de euros (105.000 millones de dólares) a Ucrania.

La mayoría de estos activos pertenecen al Banco Central de Rusia y están depositados en la cámara de compensación financiera Euroclear, con sede en Bruselas.

Precisamente, la semana pasada, el Banco Central de Rusia presentó una demanda contra Euroclear en un tribunal de Moscú.

Si bien las posibilidades de que este caso prospere son limitadas, esta acción legal aumenta la presión sobre todas las partes antes de la cumbre.

Bélgica, donde opera Euroclear, teme particularmente las represalias rusas, las cuales podrían ser a través de los tribunales o mediante métodos “más nefastos”.

Esta preocupación belga se suma a la advertencia del Banco Central Europeo (BCE), que teme que la confianza internacional en el euro se vea dañada si se percibe que los líderes europeos están confiscando activos.

El dilema de la UE y la influencia de Orbán

La UE está bajo presión, ya que Ucrania está al borde de la bancarrota y necesita obtener fondos para la primavera, requiriendo un total estimado de 137.000 millones de euros (160.000 millones de dólares) solo entre 2026 y 2027.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enfatizado que es indispensable “tomar la decisión de financiar a Ucrania durante los próximos dos años en este Consejo Europeo”.

El plan A, el préstamo de reparaciones respaldado por activos rusos, es controvertido y requeriría una mayoría de alrededor de dos tercios de los países miembros, lo que lo protege del veto de Hungría.

Sin embargo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, el aliado más cercano del presidente ruso Vladímir Putin en Europa, se niega a financiar a Ucrania y se ve a sí mismo como un pacificador.

Otros países, como Eslovaquia, Bélgica, Bulgaria, Italia y Malta, también deben ser convencidos.

El hecho de que el reembolso de este préstamo a Ucrania sea altamente condicional —solo si Rusia pone fin a la guerra y paga cientos de miles de millones de euros en daños— refuerza el escepticismo entre muchos europeos sobre la probabilidad de que Putin cumpla con tales condiciones.

A vísperas de la cumbre, la situación legal y política del Plan A sigue siendo confusa.

Mientras tanto, la UE se enfrenta al reto de lograr un acuerdo sin socavar la confianza interna, mientras Putin reafirma que, con o sin apoyo europeo a Kiev, Rusia continuará sus objetivos de guerra.