Dos súper estrenos se suman a la cartelera de Cine Sunstar

Llegan Avatar: Fuego y Cenizas y Bugonia, protagonizada por la ganadora del Oscar Emma Stone.

Hoy 12:06

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, llegan dos de las películas más esperadas del año. En primer lugar, Avatar: Fuego y Cenizas, nueva entrega de la franquicia imaginada por la mente de James Cameron. Pero además se suma Bugonia, la nueva película de Yorgos Lanthimos protagonizada por Emma Stone.

Avatar: Fuego y Cenizas. Tras una pérdida devastadora, la familia de Jake y Neytiri se enfrenta a una tribu Na'vi hostil, los Ash, liderados por el implacable Varang, mientras los conflictos en Pandora se intensifican y surgen nuevos dilemas morales.