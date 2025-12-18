El gobernador recibió al arzobispo Vicente Bokalic y al obispo José Luis Corral

El encuentro tuvo lugar en el despacho de Elías Suárez donde mantuvieron un diálogo sobre temas de interés común.

Hoy 12:18

El gobernador Elías Suárez recibió esta mañana la visita del Arzobispo de Santiago del Estero, Primado de Argentina, Monseñor Vicente Bokalic Iglic y del obispo de la Diócesis de Añatuya, Monseñor José Luis Corral.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el despacho del mandatario, las autoridades eclesiásticas saludaron y felicitaron al gobernador por el inicio de su nueva gestión.

Además, dialogaron sobre temas de interés común como la educación, la salud y la juventud, haciendo énfasis en una agenda de trabajo común entre el Estado provincial y la Iglesia.