El gobernador recibió al arzobispo Vicente Bokalic y al obispo José Luis Corral

El encuentro tuvo lugar en el despacho de Elías Suárez donde mantuvieron un diálogo sobre temas de interés común.
El gobernador Elías Suárez recibió esta mañana la visita del Arzobispo de Santiago del Estero, Primado de Argentina, Monseñor Vicente Bokalic Iglic y del obispo de la Diócesis de Añatuya, Monseñor José Luis Corral.
Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el despacho del mandatario, las autoridades eclesiásticas saludaron y felicitaron al gobernador por el inicio de su nueva gestión.
Además, dialogaron sobre temas de interés común como la educación, la salud y la juventud, haciendo énfasis en una agenda de trabajo común entre el Estado provincial y la Iglesia.