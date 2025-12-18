Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 DIC 2025 | 30º
X
Locales

El gobernador recibió al arzobispo Vicente Bokalic y al obispo José Luis Corral

El encuentro tuvo lugar en el despacho de Elías Suárez donde mantuvieron un diálogo sobre temas de interés común.

Hoy 12:18
Elias Suarez Vicente Bokalic

El gobernador Elías Suárez recibió esta mañana la visita del Arzobispo de Santiago del Estero, Primado de Argentina, Monseñor Vicente Bokalic Iglic y del obispo de la Diócesis de Añatuya, Monseñor José Luis Corral.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en el despacho del mandatario, las autoridades eclesiásticas saludaron y felicitaron al gobernador por el inicio de su nueva gestión.

Además, dialogaron sobre temas de interés común como la educación, la salud y la juventud, haciendo énfasis en una agenda de trabajo común entre el Estado provincial y la Iglesia.

TEMAS Vicente Bokalic Elías Suárez

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Maher Carrizo, entre el sueño cumplido y la ilusión de llegar a lo más alto: "Todo esto es por ella" y "lo que más quiero es jugar un Mundial”
  2. 2. Denuncian el robo de más de un millón de pesos en una playa de estacionamiento del centro
  3. 3. La Banda: incendiaron una vivienda tras denunciar la presunta venta de un celular con material de abuso infantil
  4. 4. Brutal ataque a un joven en Monte Quemado: "A mi hijo mandaron a matarlo"
  5. 5. Denuncia pública por presunta violencia familiar contra un matrimonio de adultos mayores
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT