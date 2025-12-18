Peter Lamelas: “Estados Unidos hará lo necesario para que Argentina se desarrolle económicamente”

El embajador de Estados Unidos en la Argentina se refirió al apoyo de Donald Trump a Javier Milei.

Hoy 12:44

El embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, ratificó el respaldo político y financiero de Washington al gobierno de Javier Milei y aseguró que la Casa Blanca está comprometida con la recuperación económica del país. “Estados Unidos apoya a la Argentina y va a hacer todo lo necesario para que salga adelante y se desarrolle económicamente”, afirmó el diplomático en una entrevista concedida a Infobae.

Lamelas, quien asumió funciones hace un mes y medio en Buenos Aires, destacó que el vínculo bilateral trasciende la afinidad personal entre Milei y Donald Trump. “Esta es más que una relación personal. Compartimos los mismos valores de Occidente. Tenemos una democracia, creemos en la libertad”, señaló.

El embajador interpretó el triunfo electoral de La Libertad Avanza como un cambio profundo en el humor social. “Hace poco había una elección y ganó La Libertad Avanza. Eso dice algo, dice que el pueblo argentino se despertó”, sostuvo. No obstante, remarcó que la gestión libertaria deberá construir consensos internos: “Este gobierno tiene que colaborar con todo el mundo, incluyendo los gobernadores y personas que no están de acuerdo con ellos”.

En términos políticos y económicos, Lamelas ponderó el rol del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y calificó como “increíble” el aporte financiero que Estados Unidos brindó durante el proceso electoral argentino. Si bien consideró que no será necesaria una asistencia similar, insistió en que Washington mantiene abierta la puerta a nuevas colaboraciones.

El embajador también adelantó que su agenda priorizará el contacto directo con las provincias. “Los gobernadores importan, son clave y hay que negociar con ellos. No es solamente hablar con el gobierno de Javier Milei en Buenos Aires”, afirmó, al mencionar próximas visitas a Córdoba, Mendoza y otros distritos para impulsar inversiones privadas y radicación de empresas estadounidenses.

Además, defendió la reciente cooperación militar —incluidas las adquisiciones de F-16, Strykers y aviones P-3 Orion— como parte de un proceso de modernización de la defensa argentina. En ese marco, volvió a apuntar contra China: señaló que el régimen de Beijing “no cree en la democracia” y cuestionó prácticas comerciales que, según dijo, pueden derivar en dumping y afectar a sectores productivos locales.

Lamelas evitó pronunciarse sobre la interna entre el Gobierno y la AFA, aunque sostuvo que cualquier irregularidad debe resolverse “en el sistema legal argentino”. Y al ser consultado por la visita de Claudio “Chiqui” Tapia a Mar-a-Lago, relativizó su impacto político: “Todo el mundo que va para Mar-a-Lago quiere tomarse una foto. Eso no significa nada”.

En el plano regional, celebró el avance electoral de fuerzas de derecha en distintos países y cuestionó a los gobiernos “comunistas” de la región. También defendió la libertad de prensa y expresó su deseo personal de una transición democrática en Cuba y Venezuela.