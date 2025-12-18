Esta noche, Santiago distingue a sus referentes en los premios Changuito CyAC 2025

La ceremonia comenzará a las 20 en el Centro Cultural del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

Hoy 12:44

Hoy, a partir de las 20, se realizará la ceremonia de entrega de los Premios Changuito CyAC 2025 en el Centro Cultural del Bicentenario. El evento, con entrada libre y gratuita, convoca a la comunidad para reconocer a referentes santiagueños de diversas disciplinas.

Así lo anunció oportunamente Atilio Chara, presidente de Conciencia y Acción Ciudadana, quien destacó que se trata de “un premio de santiagueños para santiagueños”.

En esa oportunidad Chara precisó que se distinguirá a personalidades destacadas en áreas como deporte, medicina, trayectorias profesionales, artes plásticas, además de dirigentes deportivos y periodistas por su recorrido y aporte a la comunidad.

Asimismo, recordó que desde la Fundación Conciencia y Acción Ciudadana se impulsan actividades abiertas a la sociedad, entre ellas conferencias de interés general, como las brindadas por los economistas Guido Agostinelli y Hernán Letcher, y una disertación sobre historia a cargo del historiador Eduardo Lazzari.

La premiación abarca múltiples categorías y busca reconocer el esfuerzo, el talento y la dedicación de quienes se destacaron durante el año, reafirmando la identidad cultural y el compromiso con el desarrollo humano en la provincia. Con doce ediciones consecutivas, los Premios Changuito CyAC se consolidan esta noche como un clásico del calendario cultural santiagueño.