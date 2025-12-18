Zoe Saldaña defiende la captura de movimiento como motor creativo del cine actual

En la previa del estreno de Avatar: Fuego y Ceniza, la actriz destacó el valor artístico de la tecnología de captura de movimiento y elogió la visión y el rigor creativo de James Cameron.

Hoy 12:50

La estrella de Hollywood Zoe Saldaña volvió a poner en agenda el debate sobre el rol de la tecnología en el cine contemporáneo al remarcar la importancia de la captura de movimiento en la evolución del lenguaje cinematográfico. En el marco del próximo estreno internacional de Avatar: Fuego y Ceniza, la actriz sostuvo que esta herramienta no reduce el componente humano de la actuación, sino que amplía las posibilidades expresivas de los intérpretes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una entrevista reciente, Saldaña subrayó que la tecnología es accesible, aunque exigente en términos de dedicación. “Esta tecnología está al alcance de todos y cualquiera puede utilizarla, solo que requiere una inversión de tiempo considerable”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el verdadero diferencial no está en la herramienta en sí, sino en el compromiso y la disciplina de los equipos creativos que la utilizan.

Zoe Saldaña

La saga Avatar, dirigida por James Cameron, se ha consolidado como una referencia en el uso intensivo de captura de movimiento. Saldaña, una de las protagonistas centrales del universo Na’vi, destacó el método de trabajo del realizador y su enfoque paciente durante los extensos procesos de producción. “Me siento increíblemente agradecida de que James Cameron haya asumido este monumental desafío. Su generosidad con el tiempo es absoluta y espera todo lo necesario para que algo sea perfecto”, expresó.

Un enfoque creativo basado en el tiempo y la precisión

Desde el estreno de la primera Avatar en 2009, Cameron se posicionó como uno de los principales impulsores de la innovación técnica en el cine. La complejidad del proceso —que incluye la captura minuciosa de gestos faciales y movimientos corporales para personajes digitales hiperrealistas— demanda años de desarrollo y postproducción. Para Saldaña, esta aparente lentitud es una muestra de honestidad artística y rigor creativo.

“El proyecto necesitó exactamente el tiempo que tomó para poder alcanzar esa grandeza y estar adelantado a su tiempo”, sostuvo la actriz.

Avatar: Fuego y Ceniza llegará a las salas varios años después de Avatar: El sentido del agua y a más de una década del film original, que superó los 2.900 millones de dólares de recaudación y se convirtió en la película más taquillera de la historia. En ese contexto, Saldaña manifestó su deseo de que el ejemplo de Cameron inspire a otros realizadores. “Ojalá más directores prioricen la dedicación total, la honestidad creativa y eviten los atajos”, señaló.

La captura de movimiento, tecnología clave en la franquicia, permite trasladar con gran precisión las expresiones y movimientos de los actores a personajes digitales, redefiniendo los límites entre actuación y animación. Para Saldaña, el futuro del cine depende de ese equilibrio: “Mientras la tecnología esté en manos de directores apasionados y comprometidos, tendremos historias grandes por delante”, concluyó, reforzando la idea de que la innovación técnica solo cobra sentido cuando está al servicio de una visión artística sólida.