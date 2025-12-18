"Hay puntos que la sociedad no está dispuesta a negociar, como la salud y la educación"

Así lo consideró en diálogo con Radio Panorama el politólogo Diego Ramos, al referirse a los cruces que se vivieron ayer entre senadores durante el tratamiento del proyecto de reforma laboral.

Hoy 13:38

En diálogo con Radio Panorama, el politólogo Diego Ramos se refirió a los tensos intercambios que se vivieron ayer en el Senado durante el tratamiento del proyecto de reforma laboral y sostuvo que existen límites que la sociedad no está dispuesta a cruzar.

“Hay elementos esenciales que representan el sentir de la sociedad y que tienen que ver con la búsqueda constante de lo humano. A veces da la sensación de que se ha fracasado en el intento de humanizar la historia”, señaló. En ese marco, remarcó que la votación no favorable al Gobierno en temas como discapacidad y financiamiento universitario es una señal clara: “Indica que hay puntos que la sociedad no está dispuesta a negociar. Son cuestiones que sientan las bases de la democracia; anoche estaban en juego la salud y la educación”.

Ramos consideró que ese “sentido común” vuelve a colocar en el centro de la discusión política argentina la existencia de valores innegociables, aun en un contexto de fuerte polarización.

Escenario internacional y presión geopolítica

El politólogo también se refirió al contexto global y su impacto en el país. “Estamos en un mundo convulsionado y belicoso. Este escenario geopolítico impacta en Argentina, que en el último tiempo decidió jugar dentro de una agenda marcada por la Casa Blanca”, afirmó.

En ese sentido, mencionó la injerencia del expresidente estadounidense Donald Trump en procesos electorales de la región y advirtió sobre una ofensiva contra las soberanías nacionales y las democracias. “Si una potencia tiene la capacidad de decidir ‘este va y este no’, se vacían de sentido las luchas y las discusiones políticas”, sostuvo, y llamó a recuperar racionalidad y calma frente al aceleramiento del conflicto global.

Crisis de representación y mercantilización de la fe

Finalmente, Ramos analizó la falta de una oposición consolidada y habló de una profunda crisis de autoridad en el país. “No hay una figura que logre aglutinar plenamente las expectativas, y en ese vacío aparecen personajes como Dante Gebel”, expresó.

Según explicó, muchos de estos discursos trasladan al plano político lógicas propias de la teología de la prosperidad, que pueden funcionar dentro de una iglesia pero resultan problemáticas en la vida democrática. “Hay una mercantilización de la fe que desplaza proyectos políticos y debates económicos. Esto es peligroso y se está utilizando en toda la región”, concluyó.