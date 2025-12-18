Independiente BBC visita a Colón en busca de su tercer triunfo al hilo en la Liga Argentina

Desde las 21.30, en el Roque Otrino y con transmisión de Básquet Pass, el equipo santiagueño buscará prolongar su buen momento.

Hoy 13:59

Independiente BBC afrontará este miércoles un nuevo desafío en la Liga Argentina, cuando visite a Colón de Santa Fe en un cruce clave para seguir escalando posiciones. El encuentro se jugará desde las 21.30, contará con el arbitraje de Fabricio Vito y Pablo Leyton.

El conjunto santafesino llega golpeado tras una gira negativa por el NOA, donde perdió sus dos compromisos luego de haber encadenado tres victorias consecutivas. Con un récord de 3 triunfos y 8 derrotas, Colón es actualmente el colista de la Conferencia Norte y buscará despedir el 2025 con una alegría en el Roque Otrino.

Del otro lado aparece un Independiente BBC en franca levantada. El elenco de calle Salta viene de lograr un triunfazo en Gálvez ante Santa Paula, resultado que le permitió sumar su segundo éxito al hilo y el cuarto en las últimas cinco presentaciones, mejorando notablemente su imagen y su lugar en la tabla con un balance de 5-7.