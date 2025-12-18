Quimsa va por un nuevo triunfo en su visita a Gimnasia Comodoro Rivadavia

La Fusión juega este jueves desde las 20:30 en el estadio Socios Fundadores por una nueva presentación en la Liga Nacional.

Hoy 14:07

Quimsa afrontará una exigente visita al sur del país cuando este jueves, desde las 20.30, se mida ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en el estadio Socios Fundadores, con transmisión de Básquet Pass. El encuentro contará con el arbitraje de Fernando Sampietro, Julio Dinamarca y José Luis Lugli, en una jornada importante para ambos equipos.

El conjunto dirigido por Leandro Ramella llega entonado tras un valioso triunfo como visitante ante Ferro Carril Oeste por 92 a 89, resultado que le permitió afirmarse en la mitad de la tabla. En ese encuentro, Lema fue la gran figura con 22 puntos y 9 rebotes, liderando a un equipo que mostró carácter en los momentos decisivos y mejoró su rendimiento colectivo.

Con un registro de 6 victorias y 6 derrotas, Quimsa se ubica en el puesto 13 y buscará cerrar esta etapa del calendario con otra actuación sólida fuera de casa. El duelo ante Gimnasia aparece como una buena oportunidad para seguir sumando confianza y escalar posiciones, teniendo en cuenta que la Fusión domina ampliamente el historial, con 34 triunfos en 51 enfrentamientos.

El último antecedente entre ambos fue el 13 de febrero, en el estadio Ciudad de Santiago del Estero, con victoria de Quimsa por 84 a 77.