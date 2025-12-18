Ingresar
Gustavo Costas define los refuerzos que quiere para el Racing 2026

Tras asegurar su continuidad por tres temporadas, el entrenador ya trabaja junto a la dirigencia en el armado del plantel de la Academia, con el objetivo de sostener la competitividad en el plano local e internacional.

Hoy 14:20
Gustavo Costas Racing

El 2026 de Racing empieza a tomar forma luego de la derrota ante Estudiantes en la final del Torneo Clausura y la confirmación de su participación en la Copa Sudamericana, tras no lograr el boleto a la Libertadores por la tabla anual. En ese contexto, la continuidad de Gustavo Costas, quien acordó un contrato por tres años, le dio previsibilidad al proyecto deportivo y abrió de lleno el capítulo del mercado de pases.

Con el panorama claro, el entrenador ya les comunicó a los dirigentes cuáles son los puestos a reforzar: un lateral derecho, un volante mixto, un mediocampista creativo y un centrodelantero. La Secretaría Técnica, encabezada por Sebastián Saja, comenzó a moverse para analizar alternativas que se ajusten al perfil que pretende el DT.

En el lateral derecho, la salida de Facundo Mura, que se irá libre, dejó a Gastón Martirena como única opción natural. Por eso, Racing apuntó a Lucas Blondel, hoy sin demasiado lugar en Boca, y también sigue de cerca a Marcelo Herrera, actualmente a préstamo en Columbus Crew. Además, aparecen como alternativas Eros Mancuso, tras su paso por Fortaleza, y en un plano más lejano el colombiano Santiago Arias.

Para el mediocampo, el foco está puesto en sumar creatividad. En ese sentido, Matko Miljevic es el nombre que más seduce y por el que ya hay negociaciones con Huracán. En ofensiva, Costas pretende un centrodelantero que compita con Maravilla Martínez, ya que Adrián Balboa tuvo poco protagonismo. En esa búsqueda vuelve a aparecer Milton Giménez, un viejo anhelo del entrenador, hoy en Boca. Con Costas al mando, Racing empieza a delinear su próximo desafío.

