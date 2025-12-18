A tres años de la gloria: Argentina campeón del mundo en Qatar 2022

La final quedó grabada para siempre en la memoria colectiva por el protagonismo de Lionel Messi, autor de dos goles, y por el temple del equipo argentino

Este 18 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la histórica consagración de la Selección Argentina como campeona del mundo, tras conquistar la Copa del Mundo de Qatar 2022 en una de las finales más memorables del fútbol internacional. Aquel día, el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció a Francia en una definición por penales luego de empatar 3 a 3 en un partido cargado de emoción, tensión y épica, y logró levantar el tercer título mundial para el país.

La final quedó grabada para siempre en la memoria colectiva por el protagonismo de Lionel Messi, autor de dos goles, y por el temple del equipo argentino, que supo sobreponerse a la reacción del conjunto francés y a un cierre dramático. Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ser determinante desde el arco, tanto durante el partido como en la tanda de penales, consolidándose como una de las figuras del certamen.

La consagración en el estadio Lusail no solo significó el fin de una espera de 36 años desde México 1986, sino que también desató una de las celebraciones populares más grandes de la historia argentina, con millones de personas en las calles acompañando al plantel campeón. A tres años de aquel logro, el recuerdo sigue intacto y el título continúa siendo un símbolo de orgullo, unidad y alegría para todo el país.