Mundial Qatar 2022: a tres años de su consagración, reviví la final de Argentina campeón ante Francia

Desde las 19 por la pantalla de TyC Sports, se transmitirá nuevamente el duelo decisivo en donde la selección de Scaloni obtuvo la tercera estrella.

Hoy 19:44

Este 18 de diciembre se cumplen tres años de una de las noches más gloriosas en la historia del fútbol argentino. En el estadio Lusail, la Selección Argentina venció a Francia en una final inolvidable y se consagró campeona del mundo tras una definición por penales que quedó grabada para siempre en la memoria colectiva.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni protagonizó un partido épico, con Lionel Messi como líder absoluto y figura central. La Albiceleste ganaba 2-0, sufrió la remontada francesa de la mano de Kylian Mbappé, volvió a ponerse en ventaja en el alargue y terminó definiendo el título desde los doce pasos, con Emiliano Dibu Martínez como héroe decisivo.

A tres años de aquella gesta, TyC Sports retransmitirá la final completa desde las 19, una oportunidad ideal para volver a emocionarse con cada gol, cada atajada y cada instante de un partido que cambió la historia del fútbol argentino.

Qatar 2022 no solo significó la tercera Copa del Mundo para Argentina, sino también la consagración definitiva de una generación que supo reinventarse, resistir la presión y escribir una de las páginas más gloriosas del deporte nacional. Tres años después, la final ante Francia sigue viva.