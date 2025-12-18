Ingresar
Rosario Rimini brilló en Buenos Aires y fue subcampeona Nacional de Salto

La amazona santiagueña tuvo una destacada actuación en el Nacional de Salto disputado en Buenos Aires, donde logró el subcampeonato en 1 metro – Tercera Mayor montando a Tronador.

Hoy 14:55

La santiagueña Rosario Rimini se consagró subcampeona en el Nacional de Salto que se llevó a cabo en Buenos Aires, representando a La Custodia Ecuestre. La Amazona, que pertenece a Los Algarrobos de Ludmila Darchuk, compitió en un alto nivel.

Rimini participó con su caballo Tronador y mostró regularidad a lo largo de las pruebas del certamen. En la primera prueba finalizó en el séptimo puesto, mientras que en la segunda y la tercera logró el segundo lugar, resultados que le permitieron quedarse con el subcampeonato de su categoría.

De esta manera, Rosario Rimini volvió a dejar bien alto el nombre de Santiago del Estero, demostrando que está a la altura de las grandes competencias nacionales y consolidándose como una de las representantes destacadas del salto ecuestre argentino.

