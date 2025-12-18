A las piñas: la violenta pelea entre un motociclista y un conductor en plena autopista Buenos Aires-La Plata

“Está re loco”, se escucha decir a quien grabó el incidente. Piñas, patadas y gritos a metros de camiones y otros vehículos que pasaban a toda velocidad.

Hoy 17:29

En medio de uno de los carriles de la autopista Buenos Aires-La Plata, sentido a la capital, un incidente de tránsito protagonizado por un motociclista y el conductor de un auto dejó atónitos a quienes circulaban por la zona. Todo comenzó cuando, según acusó el motociclista, el coche intentó encerrarlo contra la banquina en pleno viaje. Acto seguido, ambos involucrados iniciaron una acalorada discusión que derivó en una inesperada detención en plena vía.

La secuencia, grabada por otro conductor de una moto que venía detrás, expuso la tensión del momento. Este testigo apuntó a los hechos intentando, además, descomprimir la situación. Sin embargo, el mismo reconoció desde el inicio su preocupación por el comportamiento del automovilista, expresando: “Está re loco este chabón”, mientras registraba la escena.

En el video obtenido se observa cómo, entre el ir y venir de camiones, camionetas y autos que circulaban a pocos metros, el motociclista decidió frenar sobre la calzada y comenzó con una violenta pelea. Primero pateó y golpeó el auto y, una vez que el conductor bajó la ventanilla, arrojó un golpe de puño.

El tono de la discusión quedó registrado por vieo. El motociclista reclamaba delante de todos: “Se viene haciendo el loco con el auto este, ¿qué, sos muy guapo con el auto?”.

La tensión aumentó con advertencias directas: “Tomatela, arranca porque te hago mierda. Arrancá, tomatela”. El hombre, visiblemente alterado, sumó: “Me quiere amenazar con el auto de vuelta ahora cuando arranque”. A los segundos, se escuchó que remató: “Se te raya un poco el auto, a mí me matás, bobito”.

No faltó el reproche a la maniobra imprudente: “Si vos no pasás por la banquina, ¿para qué carajo te metés por la banquina, si no pasás, boludo? Me quisiste encerrar contra la banquina”.

Consistentes con el peligro, el motociclista que registraba el enfrentamiento intentó advertir a otros conductores para prevenir un accidente mayor y pidió precaución a los conductores que pasaban cerca, ya que la pelea transcurría en plena autopista. Incluso se escucha que les dijo: “Los van a pasar por arriba, hermano, están re locos”.

La confrontación finalizó cuando el motociclista decidió seguir su camino y el auto arrancó luego, detrás de él. A pesar de la violencia y el riesgo en pleno tránsito, según supo Infobae, no hubo denuncia formal por el altercado.