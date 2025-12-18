La sorpresiva cifra que deberá pagar Franco Colapinto y cada piloto para correr en la Fórmula 1 en el 2026

El piloto argentino aseguró su lugar en Alpine y tendrá muy pocas vacaciones para preparar la próxima temporada.

Hoy 18:16

La temporada de Franco Colapinto en la Fórmula 1 no fue nada sencilla. El piloto argentino tuvo momentos de muchas complicaciones en Alpine, pero pudo superarlos por su capacidad deportiva y obtuvo un lugar para el próximo año. En las últimas horas, la FIA reveló el monto que deberá pagar cada corredor para poder competir en 2026.

Además de tener un contrato con una escudería, para correr en la máxima categoría cada piloto tiene que tener al día la Superlicencia, que es otorgada por la FIA con estrictas normas.

Este documento es fundamental y es por eso que en las penalizaciones en carrera se suelen sacar puntos de la Superlicencia, que representa una sanción fuerte para cada piloto.

En este sentido, la FIA dio a conocer que el monto a pagar para correr era de 13.881 dólares. Además, a esta tarifa base se le agregan 2.803 dólares por cada punto obtenido en el campeonato del año anterior.

En este caso, la complicada campaña en el 2025 le da a Colapinto una buena noticia, ya que, al no haber obtenido puntos en el Campeonato de Pilotos, deberá pagar los 13.881 dólares de base. En tanto, Pierre Gasly pagará 75.559 dólares tras sumar 22 puntos.

Esta no es la misma suerte para pilotos que terminaron en la parte alta de la tabla de posiciones. Por su parte, Lando Norris, flamante campeón de la Fórmula 1, deberá desembolsar 1.199.760 de dólares.

Hay que destacar también que estos montos suelen estar a cargo de las escuderías, que liberan a sus pilotos de este gasto. Está claro que, en este sentido, cuanto más se pague es mejor para el equipo, ya que refleja que tuvieron una buena temporada.

Cuánto deberán pagar los pilotos de la Fórmula 1 para la Superlicencia del 2026:

Lando Norris: US$ 1.199.760 dólares

Max Verstappen: US$ 1.194.153

Oscar Piastri: US$ 1.163.315

George Russell: US$ 908.196

Charles Leclerc: US$ 692.327

Lewis Hamilton: US$ 451.227

Kimi Antonelli: US$ 434.406

Alex Albon: US$ 218.536

Carlos Sainz: US$ 193.304

Fernando Alonso: US$ 170.877

Nico Hülkenberg: US$ 154.057

Isack Hadjar: US$ 154.057

Oliver Bearman: US$ 134.431

Esteban Ocon: US$ 120.414

Liam Lawson: US$ 120.414

Yuki Tsunoda: US$ 106.397

Lance Stroll: US$ 106.397

Pierre Gasly: US$ 75.559

Gabriel Bortoleto: US$ 67.148

Franco Colapinto: US$ 13.881

Arvid Lindblad: US$ 13.881

Sergio Checo Pérez: US$ 13.881

Valtteri Bottas: US$ 13.881