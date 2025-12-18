Central Córdoba actualiza el valor de la cuota social y hay nuevos beneficios para el 2026

La medida busca acompañar el sostenimiento y crecimiento institucional, procurando minimizar el impacto en la economía de los socios mediante beneficios, bonificaciones y facilidades de pago.
El Departamento de Socios del Club Atlético Central Córdoba informa que, a partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigencia una actualización en el valor de la cuota social. La medida busca acompañar el sostenimiento y crecimiento institucional, procurando minimizar el impacto en la economía de los socios mediante beneficios, bonificaciones y facilidades de pago.
Entre los principales beneficios, los socios ingresarán sin cargo a los siguientes sectores en partidos oficiales:
Estadio Único Madre de Ciudades
• Popular Norte
• Platea Este
Estadio Alfredo Terrera
• Pedro León Gallo
• San Martín
• Preferencial Santa Fe
En tanto, para los sectores Platea Oeste / Granadero Saavedra (Alta o Baja), las entradas estarán a la venta en los días previos a cada partido, con un recargo mínimo, el cual será informado oportunamente. Además, se pondrán a disposición abonos anuales y semestrales para dichas plateas.
El Club implementa una amplia política de descuentos para favorecer a los socios:
Pago anticipado
• Pago anual: bonificación de 2 cuotas
• Pago semestral: bonificación de 1 cuota
• Estos beneficios también se aplican a grupos que abonen de forma anticipada.
Grupo familiar (familiares directos: padre, madre y/o hijos)
• 2 personas: 15% de descuento
• 3 personas: 25% de descuento
• 4 o más personas: 30% de descuento
Grupo amigos
• 4 personas o más: 15% de descuento
En todos los casos, los grupos accederán al beneficio siempre que todos los integrantes estén al día con la cuota del mes en curso.
Débito automático
• Descuento fijo de $2.000 sobre el valor de la cuota mensual.
• Mayores (+18 años): $20.000 ($18.000 con débito automático)
• Cadete (13 a 17 años): $15.000 ($13.000 con débito automático)
• Menor (6 a 11 años): $7.000
• Infantil (0 a 5 años): $5.000
(En categorías Menor e Infantil, el valor no varía con débito automático).
El Club informa que los abonos para Platea saldrán a la venta a partir del lunes 12 de enero, con opciones anuales y semestrales.
Central Córdoba agradece el acompañamiento permanente de sus socios, cuyo compromiso resulta fundamental para seguir fortaleciendo el crecimiento deportivo e institucional del Club.