Central Córdoba actualiza el valor de la cuota social y hay nuevos beneficios para el 2026

Hoy 20:00

El Departamento de Socios del Club Atlético Central Córdoba informa que, a partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigencia una actualización en el valor de la cuota social. La medida busca acompañar el sostenimiento y crecimiento institucional, procurando minimizar el impacto en la economía de los socios mediante beneficios, bonificaciones y facilidades de pago.

Entre los principales beneficios, los socios ingresarán sin cargo a los siguientes sectores en partidos oficiales:

Ingreso libre para socios

Estadio Único Madre de Ciudades

• Popular Norte

• Platea Este

Estadio Alfredo Terrera

• Pedro León Gallo

• San Martín

• Preferencial Santa Fe

En tanto, para los sectores Platea Oeste / Granadero Saavedra (Alta o Baja), las entradas estarán a la venta en los días previos a cada partido, con un recargo mínimo, el cual será informado oportunamente. Además, se pondrán a disposición abonos anuales y semestrales para dichas plateas.

Descuentos y beneficios especiales

El Club implementa una amplia política de descuentos para favorecer a los socios:

Pago anticipado

• Pago anual: bonificación de 2 cuotas

• Pago semestral: bonificación de 1 cuota

• Estos beneficios también se aplican a grupos que abonen de forma anticipada.

Grupo familiar (familiares directos: padre, madre y/o hijos)

• 2 personas: 15% de descuento

• 3 personas: 25% de descuento

• 4 o más personas: 30% de descuento

Grupo amigos

• 4 personas o más: 15% de descuento

En todos los casos, los grupos accederán al beneficio siempre que todos los integrantes estén al día con la cuota del mes en curso.

Débito automático

• Descuento fijo de $2.000 sobre el valor de la cuota mensual.

Valores de la Cuota Social 2026

• Mayores (+18 años): $20.000 ($18.000 con débito automático)

• Cadete (13 a 17 años): $15.000 ($13.000 con débito automático)

• Menor (6 a 11 años): $7.000

• Infantil (0 a 5 años): $5.000

(En categorías Menor e Infantil, el valor no varía con débito automático).

Venta de abonos

El Club informa que los abonos para Platea saldrán a la venta a partir del lunes 12 de enero, con opciones anuales y semestrales.

Central Córdoba agradece el acompañamiento permanente de sus socios, cuyo compromiso resulta fundamental para seguir fortaleciendo el crecimiento deportivo e institucional del Club.