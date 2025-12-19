Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 DIC 2025 | 24º
X
Locales

Clima en Santiago del Estero: viernes caluroso con probabilidad de tormentas aisladas

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este viernes 19 de diciembre una jornada muy calurosa en Santiago del Estero, con una mínima de 23 grados y una máxima de 36. Durante la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas.

Hoy 02:23

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este viernes 19 de diciembre una jornada marcada por el calor y la inestabilidad climática en la ciudad de Santiago del Estero y alrededores.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el organismo oficial, la temperatura mínima será de 23 grados, mientras que la máxima alcanzará los 36 grados, configurando un día típicamente veraniego.

Durante la mañana, el cielo se presentará algo nublado, con condiciones estables. Sin embargo, hacia la tarde y la noche aumentará la probabilidad de tormentas aisladas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones, especialmente ante posibles ráfagas de viento o lluvias intensas de corta duración.

TEMAS Tiempo en Santiago SMN Servicio Meteorológico Nacional Clima en Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una menor de 14 años terminó en el Regional tras ser abusada por su novio de 16
  2. 2. El chef Christian Petersen sufre una “Falla multiorgánica”, según el primer informe oficial
  3. 3. Uno en contramano: choque entre dos motos provocó heridas a cuatro personas
  4. 4. “Dejamos de ser aliados”: la sesión en diputados generó nueva tensión entre el PRO y LLA
  5. 5. El mayor registro del año: el superávit comercial fue de casi USD 2.500 millones en noviembre
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT