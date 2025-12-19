"¿Derogar el financiamiento a universidades y discapacidad causaba un desequilibrio fiscal o respondía a una batalla cultural?"

Así se lo preguntó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este viernes para Radio Panorama.

Hoy 08:46

El licenciado Osvaldo Granados planteó interrogantes sobre la política fiscal y económica del Gobierno nacional durante su columna de este viernes en Radio Panorama. En ese marco, se preguntó si la intención de derogar el financiamiento a universidades y al sector de discapacidad responde a un verdadero problema de desequilibrio fiscal o si se trata de "una batalla cultural".

Granados señaló que, tras la derrota del oficialismo en septiembre, el clima político se volvió más dialoguista, aunque advirtió que esa actitud comenzó a modificarse luego de las elecciones de octubre. “Después de ese proceso electoral, las cosas empezaron a cambiar nuevamente”, sostuvo.

En relación con el debate legislativo, indicó que en las votaciones se incorporaron propuestas para eliminar el financiamiento a universidades y discapacidad bajo el argumento de que dichas partidas afectaban el equilibrio fiscal. Al respecto, mencionó la cercanía del ministro Luis Caputo durante esas discusiones y consideró que “se hizo una jugada de más”, al tiempo que reiteró su duda sobre si la medida responde a razones económicas reales o a una definición ideológica.

En su análisis económico, Granados también se refirió a los datos de empleo. Señaló que la Unión Industrial Argentina advirtió sobre la pérdida de miles de puestos de trabajo, aunque remarcó que las cifras oficiales muestran una baja en el desempleo. Según explicó, el 87% de los nuevos empleos corresponde a trabajo no registrado, lo que genera una diferencia entre el análisis del empleo formal y la realidad del mercado laboral total.

Finalmente, destacó algunos indicadores positivos de la economía, como el crecimiento de las exportaciones en noviembre, impulsado por compras de soja realizadas por China, lo que permitió el ingreso de millones de dólares. Además, mencionó la suba de las acciones y la baja del Riesgo País, variables que consideró relevantes en el actual contexto económico.