¿Borja a Boca? Se filtró la primera charla entre el jugador y la dirigencia

El delantero colombiano tuvo el primer contacto con el Xeneize y ambas partes manifestaron sus respectivas posturas.

Hoy 09:20

Miguel Borja podría convertirse en refuerzo de Boca Juniors una vez que finalice su contrato con River Plate a fines de diciembre. Lo que comenzó como un rumor tomó fuerza en las últimas horas y ya aparece como una posibilidad concreta dentro del mercado de pases.

Según informó el periodista César Luis Merlo en Picado TV, ya existió el primer contacto formal entre el delantero colombiano y la dirigencia del Xeneize. Borja quedará libre desde 2026, por lo que tendrá el pase en su poder y libertad total para negociar su futuro.

“Miguel Borja le reconoció a alguien importante de Boca que le interesa jugar allí”, aseguró Merlo. Además, agregó que desde el club de la Ribera “también le manifestaron formalmente el interés”, lo que posiciona a Boca como una de las opciones más firmes para el atacante.

El goleador es del gusto de Juan Román Riquelme, quien ya había intentado incorporarlo en 2021, aunque aquella negociación no prosperó. Esta vez, el escenario es distinto y el pase aparece mucho más accesible.

Por otra parte, Merlo descartó que Borja tenga un preacuerdo con Cruz Azul u otro club mexicano, por lo que su futuro sigue abierto. En la misma línea, el periodista Tato Aguilera señaló que Boca está dispuesto a ofrecerle un contrato, tras las buenas sensaciones que dejó el primer contacto.

La necesidad de Boca de sumar un delantero con gol coincide con las recientes declaraciones del propio Borja en ESPN, donde admitió estar dispuesto a dialogar con el club. Con ese contexto, la operación avanza y podría tener novedades en las próximas horas.