Encuentran muerto a otro soldado del Ejército y ya es el tercero en una semana

Fue hallado sin vida en su domicilio de Mendoza. Los otros dos hechos ocurrieron en la Quinta de Olivos y la provincia de Corrientes.

Hoy 10:53

Un soldado voluntario del Ejército fue hallado muerto en su domicilio de Mendoza, se trata del tercer caso de esta índole en una semana y los otros dos hechos ocurrieron en la Quinta de Olivos y la provincia de Corrientes.

En las últimas horas, trascendió la noticia de la muerte de Facundo Gabriel Lima, quien fue encontrado sin vida por familiares dentro de su departamento en la localidad mendocina de Las Heras.

La causa que investiga el fallecimiento del joven, perteneciente a la Guarnición Ejército Mendoza, quedó a cargo de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y por el momento los primeros indicios señalan que se trató de un suicidio.

Desde el medio MDZ describieron que no existió dentro del inmueble la participación de un tercero, aunque todavía resta el resultado de la autopsia y las pericias.

Tercer caso en una semana

Esta semana comenzó con la muerte de Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años, oriundo de Misiones, que cumplía funciones en la Quinta de Olivos. En este caso, que continúa bajo investigación, se halló una carta de despedida por parte del joven.

En este sentido, se expuso que el soldado se despidió de sus familiares y amigos, agradeció al Ejército y comentó que su suicidio estaba ligado a elevadas deudas que tenía. En medio de la tristeza, se dio a conocer otro caso de esta misma índole, pero en la provincia de Corrientes. A mediados de semana trascendió el fallecimiento del suboficial principal Juan Pereira, quien prestaba servicio en la Guarnición de Ejército Monte Caseros.

Las autoridades explicaron que el suboficial fue hallado sin vida dentro del cuartel y creen que se trató también de un suicidio.