La increíble reacción de una estudiante al prenderse fuego su cabello

Las imágenes captadas en video por uno de sus familiares muestran cómo el fuego de una vela tomó su pelo.

Hoy 11:01

Una estudiante destacada en EE.UU. reaccionó con calma y estoicismo ante el repentino incendio de su cabello durante una ceremonia escolar.

Las imágenes captadas en video por uno de sus familiares muestran cómo el fuego de una vela que sostenía se propagó rápidamente hacia la parte superior de su cabeza, pero la joven lo extinguió casi de inmediato con la mano y sin vacilar.

