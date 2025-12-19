El mercado de pases de Boca: cómo están las tratativas por los refuerzos

Con Hinestroza próximo a ser la primera incorporación del mercado de pases, ahora Riquelme busca destrabar otras negociaciones para seguir potenciando al plantel.

Hoy 12:31

Con la llegada prácticamente cerrada de Marino Hinestroza, quien se despidió de Atlético Nacional tras consagrarse campeón de la Copa Colombia, en Boca todavía quedan varios frentes de negociación abiertos. Juan Román Riquelme trabaja para seguir sumando refuerzos y hay nombres de peso que mantienen en expectativa al mundo xeneize.

El colombiano es, por ahora, el único refuerzo confirmado, pero el gran sueño es Paulo Dybala. Además, otros futbolistas como Miguel Borja, Alexis Cuello y Gastón Hernández aparecen en el radar de la dirigencia de La Bombonera.

Paulo Dybala

“Ojalá podamos hacer el esfuerzo. Es un sueño y una ilusión”, reconoció Marcelo Delgado, dirigente de Boca, al referirse a la posible llegada de la Joya. Ya no se trata solo de rumores: el Xeneize inició contactos con el entorno del campeón del mundo, pensando tanto en este mercado como en junio, cuando finaliza su contrato con la Roma.

Desde Boca realizaron un primer sondeo con el jugador y su representación, manifestando el entusiasmo por contar con una figura de su jerarquía y siguiendo de cerca su situación contractual, teniendo en cuenta que el club italiano no tendría intenciones de renovar su vínculo. Por ahora no hubo oferta formal ni informal: la postura es no apurarse y esperar un guiño del futbolista. La decisión, por el momento, está del lado de Dybala.

Miguel Borja

Tras quedar libre de River, el delantero colombiano busca relanzar su carrera luego de un último año complejo. Sus declaraciones, en las que no descartó una eventual llegada a Boca, sorprendieron y reactivaron el interés en La Ribera.

En el club le abren la puerta, aunque con una condición clara: Boca no saldrá a buscarlo ni a ofrecerle contrato. La pelota queda del lado del jugador, que deberá manifestar puertas adentro si realmente tiene la intención de ponerse la camiseta azul y oro.

Alexis Cuello

En medio de la crisis institucional de San Lorenzo, el nombre de Alexis Cuello aparece en carpeta para reforzar el ataque. El delantero de 25 años viene de buenas temporadas y en el último Clausura marcó 5 goles en 16 partidos, lo que lo convierte en una opción interesante.

La búsqueda de un número 9 es prioritaria para Riquelme. Milton Giménez cerró el año en bajo nivel, Edinson Cavani sigue condicionado por las lesiones y Miguel Merentiel, aunque rinde, no es un centrodelantero natural.

Gastón Hernández

En las últimas horas, la representación de Gastón Hernández, capitán de San Lorenzo, lo ofreció a Boca. El marcador central es un nombre que interesa desde hace varios mercados, aunque nunca se pudo avanzar.

La situación es similar a la de Cuello: la incertidumbre dirigencial en el Ciclón frena cualquier negociación. En Boca aguardan una resolución del conflicto para intentar sumarlo como alternativa en defensa, pensando especialmente en la Copa Libertadores 2026, donde competiría por el puesto con Lautaro Di Lollo.