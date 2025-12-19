Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama el vicegobernador Carlos Silva Neder. Explicó que el decreto de contención de gastos firmado por el gobernador Suárez busca "optimizar los recursos" ya que "las prioridades tienen que ser muy claras".

Hoy 13:39

El vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, afirmó que “el abanico de obligaciones de la Provincia crece ante el abandono total del Gobierno Nacional”, al brindar declaraciones en diálogo con Radio Panorama. En ese marco, explicó que el decreto de contención de gastos firmado por el gobernador Elías Suárez busca optimizar los recursos y definir "prioridades claras" en un contexto económico adverso ante las políticas implementadas por Nación.

Silva Neder señaló que el último año fue “complicado e intenso”, atravesado por la coyuntura nacional y los calendarios electorales. Destacó la participación ciudadana y el acompañamiento a la fórmula provincial del Frente Cívico lo que —aseguró— refuerza la responsabilidad y el compromiso del Gobierno.

En relación con la situación fiscal, explicó que la coparticipación desciende mes a mes, mientras se registra una baja en la actividad económica e industrial, con impacto directo en la recaudación tributaria. “No es lo mismo coparticipar sobre una recaudación de 100 que sobre una de 60”, graficó, y cuestionó la falta de acciones del Gobierno nacional para exigir el cumplimiento a grandes contribuyentes.

El vicegobernador también se refirió al debate presupuestario en el Congreso y al artículo 75, que proponía derogar leyes vinculadas a discapacidad y financiamiento universitario, además de condonar deudas del sector energético. Señaló que, más allá de la sensibilidad de esos temas, las provincias resultan perjudicadas por la falta de transferencia de recursos, lo que obliga a asumir responsabilidades adicionales como salud, medicamentos oncológicos, infraestructura, viviendas y rutas, incluso cuando existían convenios que no fueron cumplidos por la Nación.

En materia energética, indicó que se impulsan iniciativas para adecuar tarifas al consumo real, atendiendo a la situación social y climática, y remarcó la decisión provincial de garantizar la presencia del Estado, sostener los sistemas educativo y de salud y dar continuidad a la obra pública esencial, mediante una administración más eficiente.

Sobre las reformas debatidas a nivel nacional, aseguró que los legisladores santiagueños tienen el compromiso de defender los intereses provinciales y los derechos conquistados, especialmente en el marco de una eventual reforma laboral.

Finalmente, adelantó que en febrero se retomará la Mesa de Diálogo con representantes del sector público y privado para abordar temas laborales más allá del salario. Valoró la madurez de la dirigencia gremial y afirmó que el Gobierno provincial mantendrá un clima de diálogo y paz social, priorizando la protección del trabajador en el actual contexto económico.