Franco Colapinto hizo su balance del año y anticipó una temporada más competitiva: “Estamos con expectativas”

El piloto argentino analizó su presente y contó cómo se prepara para el desafío de desarrollar el nuevo auto de Alpine desde cero.

Hoy 14:04

Franco Colapinto cerró una temporada 2025 exigente y ya puso la mirada en lo que viene. Tras su llegada al país para pasar las fiestas, el piloto argentino habló con TN y dejó en claro que los cambios técnicos que se avecinan pueden marcar un salto de calidad en su camino dentro de la Fórmula 1.

“Cuando no funcionás bien un año como el pasado, los cambios vienen muy bien”, explicó Colapinto en diálogo con Matías Antico durante un evento de Renault. En ese sentido, remarcó que el nuevo auto será muy diferente: “Mejoramos mucho de los problemas base que teníamos en el chasis. El auto era complicado de poner a punto”, señaló con optimismo.

El piloto argentino también subrayó la importancia del proceso que se viene por delante. “Será el primer año que voy a estar en la situación de desarrollar un auto de cero. Habrá mucho trabajo y muchas cosas por mejorar, pero estamos enfocados en tener un gran año junto al equipo”, sostuvo.

El motor Mercedes que usará Colapinto en Alpine

Uno de los cambios más relevantes estará en la unidad de potencia Mercedes que utilizará Alpine. El nuevo reglamento elimina el MGU-H, el sistema que recuperaba el calor del turbo, y deja toda la recuperación de energía en manos del MGU-K, que aprovecha la energía del frenado.

Además, el sistema eléctrico dará un salto clave en rendimiento: la potencia pasará de 120 a 350 kW, equiparando su aporte al del motor térmico. A esto se suma otro punto fundamental: los nuevos motores funcionarán con combustible 100% sostenible, un avance significativo hacia una Fórmula 1 más ecológica.

Con expectativas renovadas y cambios profundos en lo técnico, Colapinto encara el próximo desafío con ilusión y la convicción de que el nuevo escenario puede ser el impulso que necesita para consolidarse en la máxima categoría.