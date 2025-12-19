El Diablito Echeverri vuelve al Manchester City: ¿crecen las chances de River?

El argentino dejará el Bayer Leverkusen por falta de oportunidades y regresará a Inglaterra, donde su club le buscará un nuevo destino.

Claudio Echeverri, una de las últimas joyas de River, atraviesa un nuevo capítulo frustrado en su experiencia europea. El Diablito, que dejó el club a fines de 2024 para sumarse al Manchester City, se desvinculará antes de tiempo del Bayer Leverkusen por la falta de oportunidades y deberá regresar al club inglés, dueño de su pase.

En Alemania no logró la continuidad esperada y, de común acuerdo entre el futbolista y el City, se decidió rescindir el préstamo. El entrenador Kasper Hjulmand no lo convocó para el partido ante Leipzig y confirmó públicamente su salida del club.

El panorama en Manchester tampoco es alentador. Pep Guardiola no lo tendrá en cuenta para esta temporada, por lo que el City ya trabaja en buscar un nuevo destino a préstamo para que el volante ofensivo no quede sin rodaje.

¿Girona o River?

Hoy aparecen dos posibles destinos para Echeverri. Por un lado, Girona, integrante del City Group, surge como una opción concreta que le permitiría competir en LaLiga, una de las mejores ligas del mundo.

Por otro, River asoma como una alternativa que ilusiona al mundo millonario. En Núñez son optimistas y creen que pueden gestionar un préstamo para que el Diablito vuelva a jugar en el Monumental. Con la llegada casi confirmada de Fausto Vera, Marcelo Gallardo busca seguir reforzando el plantel con la mira puesta en un 2026 competitivo.

Los números de Echeverri en River

Con la camiseta del Millonario, el Diablito disputó 48 partidos en Primera División, marcó 4 goles y dio 8 asistencias en 2.499 minutos.

Su paso por Europa

En el Viejo Continente, Echeverri tuvo poca participación: jugó 14 partidos, convirtió un gol con el Manchester City y aportó una asistencia durante su breve paso por el Bayer Leverkusen.

Ahora, el futuro del Diablito vuelve a estar en el centro de la escena, a la espera de un destino que le permita sumar minutos y relanzar su carrera.