La Provincia avanzó con la renovación del Directorio del ERSAC

Mediante decreto del Poder Ejecutivo, el gobernador de la Provincia Elías Suárez dispuso la integración del Directorio del Ente Regulador de los Servicios de Aguas y Cloacas designando como Vocal Profesional en Derecho al Doctor Aníbal Padula y como Vocal Profesional en Ingeniería al Ing. Juan de Dios Enríquez, complemento de esta manera la integración total del Directorio junto al actual Vocal y Presidente CPN Juan Domingo Roitman.
Esta renovación tiene como objetivo darle continuidad al funcionamiento del mencionado organismo, optimizar los mecanismos de control, regulación y supervisión, garantizando transparencia, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, fundamentales para el desarrollo y el bienestar de la comunidad santiagueña.
La medida reafirma el compromiso del Estado provincial con una gestión responsable, moderna y orientada al interés público, acompañando el crecimiento de la provincia y la mejora sostenida de la calidad de vida de sus habitantes.