La Provincia avanzó con la renovación del Directorio del ERSAC

Hoy 14:28

Mediante decreto del Poder Ejecutivo, el gobernador de la Provincia Elías Suárez dispuso la integración del Directorio del Ente Regulador de los Servicios de Aguas y Cloacas designando como Vocal Profesional en Derecho al Doctor Aníbal Padula y como Vocal Profesional en Ingeniería al Ing. Juan de Dios Enríquez, complemento de esta manera la integración total del Directorio junto al actual Vocal y Presidente CPN Juan Domingo Roitman.

Esta renovación tiene como objetivo darle continuidad al funcionamiento del mencionado organismo, optimizar los mecanismos de control, regulación y supervisión, garantizando transparencia, eficiencia y calidad en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, fundamentales para el desarrollo y el bienestar de la comunidad santiagueña.

La medida reafirma el compromiso del Estado provincial con una gestión responsable, moderna y orientada al interés público, acompañando el crecimiento de la provincia y la mejora sostenida de la calidad de vida de sus habitantes.