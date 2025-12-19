Central Córdoba abrochó su primer refuerzo de cara a la próxima temporada de la Liga Profesional

El zaguero de 23 años llega al Ferroviario a préstamo por un año, sin cargo, desde Independiente y con opción de compra, tras su último paso por Chacarita.

Hoy 19:55

Central Córdoba continúa moviéndose en el mercado de pases y cerró una nueva incorporación para reforzar la última línea. Se trata de Agustín Quiroga, defensor central de 23 años, que llega al club santiagueño con el objetivo de sumar alternativas y competencia en la defensa de cara a la próxima temporada.

El zaguero arriba a préstamo por un año, sin cargo, desde Independiente, club dueño de su pase, y el acuerdo incluye una opción de compra. Quiroga viene de vestir la camiseta de Chacarita Juniors, donde sumó experiencia en una categoría exigente y logró continuidad en el primer equipo.

Formado en el Rojo de Avellaneda, el defensor se caracteriza por su presencia física y buen juego aéreo, condiciones que el cuerpo técnico del Ferroviario considera claves para afrontar un torneo largo y competitivo.