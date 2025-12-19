Pablo Martel es el nuevo entrenador de Alvarado para el Federal A

El DT santiagueño, de 39 años, fue anunciado este viernes en el elenco de Mar del Plata.

Hoy 19:32

Este viernes, el Club Atlético Alvarado confirmó la llegada del santiagueño Pablo Martel como nuevo entrenador del plantel que competirá en el próximo Torneo Federal A. El técnico asumirá el desafío del ascenso y de recuperar la categoría.

Martel, de 39 años viene de dirigir a Güemes, en la última Primera Nacional, en tanto que además pasó por Sarmiento de La Banda.

El entrenador santiagueño con experiencia en ascensos acumula cuatro en su carrera: con Independiente de Fernández, dos con Güemes hasta llegar a la Primera Nacional, y el logro más reciente con Sarmiento de La Banda. Ahora, buscará trasladar ese sello ganador a Alvarado en una nueva etapa de su carrera.