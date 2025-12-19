Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 19 DIC 2025 | 37º
X
Somos Deporte

Pablo Martel es el nuevo entrenador de Alvarado para el Federal A

El DT santiagueño, de 39 años, fue anunciado este viernes en el elenco de Mar del Plata.

Hoy 19:32

Este viernes, el Club Atlético Alvarado confirmó la llegada del santiagueño Pablo Martel como nuevo entrenador del plantel que competirá en el próximo Torneo Federal A. El técnico asumirá el desafío del ascenso y de recuperar la categoría.

Martel, de 39 años viene de dirigir a Güemes, en la última Primera Nacional, en tanto que además pasó por Sarmiento de La Banda. 

El entrenador santiagueño con experiencia en ascensos acumula cuatro en su carrera: con Independiente de Fernández, dos con Güemes hasta llegar a la Primera Nacional, y el logro más reciente con Sarmiento de La Banda. Ahora, buscará trasladar ese sello ganador a Alvarado en una nueva etapa de su carrera.

TEMAS Pablo Martel

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una menor de 14 años terminó en el Regional tras ser abusada por su novio de 16
  2. 2. El chef Christian Petersen sufre una “Falla multiorgánica”, según el primer informe oficial
  3. 3. Uno en contramano: choque entre dos motos provocó heridas a cuatro personas
  4. 4. Voraz incendio alteró la calma en el barrio Tradición y consumió por completo una vivienda
  5. 5. Abuela narco: Gendarmería Nacional detuvo a una mujer de 63 años y le secuestraron más de siete millones de pesos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT