Los guardavidas trabajan en las playas del río Dulce y recomendaron a bañistas utilizar las zonas delimitadas

El Cuerpo de Guardavidas de Santiago del Estero comenzó su trabajo por la temporada de verano en el Río Dulce y pidieron a quienes concurren a las zonas de playas que solamente utilicen las zonas habilitadas y debidamente demarcadas.

Se estableció la presencia del personal de lunes a jueves en el horario de 16.30 a 20.30 y los fines de semana de 15 a 20.30, en el sector dispuesto del tramo de avenida Diego Maradona, a la altura del predio de Ciencias Económicas, hasta Alsina y Nueva Costanera.

Para esta temporada, los guardavidas cuentan con dos ambulancias, camionetas 4x4, un vehículo UTV para arena y cuatriciclos. También para la atención de emergencias que pudieran ocurrir trabajan paramédicos y enfermeros.

En cuanto a las recomendaciones, se solicitó de manera especial a los vecinos que solamente ingresen al río hasta los límites del cauce que se encuentran demarcados con banderas rojas o cintas de peligro y con la presencia de los guardavidas, ya que el lecho de agua puede sufrir modificaciones por las corrientes continuas.

Asimismo, se pidió no arrojar residuos y para el caso llevar bolsas o solicitarlas a los guardavidas; evitar concurrir en los horarios de la siesta, hidratarse y aplicarse protector solar; en cuanto al cuidado de las mascotas se recomienda llevarlas con correa.

Para esta oportunidad, además se solicitó estacionar los vehículos en las áreas asignadas para otorgar mayor seguridad a las personas que se encuentren las playas.

Durante su trabajo, el cuerpo de Guardavidas estará en comunicación permanente con efectivos de la Policía de la Provincia ante cualquier eventualidad que amerita la participación de la autoridad.