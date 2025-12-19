Asumieron las integrantes de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones y del Tribunal de Disciplina del Servicio Educativo Municipal

Autoridades del municipio de la Capital estuvieron presentes.

Hoy 22:16

Con presencia de autoridades de la Municipalidad de la Capital, asumieron las nuevas integrantes de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones y del Tribunal de Disciplina del Servicio Educativo Municipal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia se realizó en el edificio de la Subsecretaría de Educación en el Parque Norte y estuvo encabezada por los Secretarios de Coordinación de Gabinete, Daniel Kobylanski y de Gobierno Walter Medina Salomón, además de la titular de la Subsecretaría de Educación, Nancy Bravo y de la Directora del Área, Josefina Muratore.

Asumieron en la oportunidad, Alejandra Radi y María Mercedes Carrizo en la Junta de Calificaciones y Clasificaciones y su servicio será por el término de 4 y 2 años respectivamente. Mientras que, Andrea Danna y Karen Coria, lo hicieron por el Tribunal de Disciplina.