Asumieron las integrantes de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones y del Tribunal de Disciplina del Servicio Educativo Municipal

Autoridades del municipio de la Capital estuvieron presentes.

Con presencia de autoridades de la Municipalidad de la Capital, asumieron las nuevas integrantes de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones y del Tribunal de Disciplina del Servicio Educativo Municipal.

La ceremonia se realizó en el edificio de la Subsecretaría de Educación en el Parque Norte y estuvo encabezada por los Secretarios de Coordinación de Gabinete, Daniel Kobylanski y de Gobierno Walter Medina Salomón, además de la titular de la Subsecretaría de Educación, Nancy Bravo y de la Directora del Área, Josefina Muratore.

Asumieron en la oportunidad, Alejandra Radi y María Mercedes Carrizo en la Junta de Calificaciones y Clasificaciones y su servicio será por el término de 4 y 2 años respectivamente. Mientras que, Andrea Danna y Karen Coria, lo hicieron por el Tribunal de Disciplina.

