“No es guerra, es venganza”: Estados Unidos lanzó un ataque contra ISIS tras el asesinato de soldados en Siria

El Pentágono lanzó la operación Hawkeye Strike en represalia por la muerte de dos soldados y un interprete estadounidenses. "Hoy cazamos y matamos a nuestros enemigos. Y seguiremos haciéndolo", advirtió el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hoy 05:26

El Ejército de Estados Unidos anunció el viernes que inició un "ataque a gran escala" contra objetivos del Estado Islámico (EI) en Siria en represalia por la emboscada que el grupo perpetró la semana pasada y que terminó con la vida de dos soldados y un intérprete civil, todos ellos estadounidenses, en la provincia siria de Homs.

"Las fuerzas estadounidenses han iniciado un ataque a gran escala contra la infraestructura y los depósitos de armas del EI en Siria. Este ataque masivo se produce tras el ataque contra las fuerzas estadounidenses y sus aliados en Siria el 13 de diciembre", informó en un breve comunicado el Comando Central de EE.UU., sobre su respuesta a ISIS.

Según el Comando Central, el ataque incluye "aviones de combate, helicópteros de ataque y otros activos para llevar a cabo el ataque a gran escala".

"Hoy temprano, las fuerzas estadounidenses comenzaron la OPERACIÓN HAWKEYE STRIKE en Siria para eliminar a los combatientes, la infraestructura y los sitios de armas de ISIS en respuesta directa al ataque a las fuerzas estadounidenses que ocurrió el 13 de diciembre en Palmira, Siria", señaló el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

"Este no es el comienzo de una guerra, es una declaración de venganza. Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente Trump, nunca dudará ni cejará en la defensa de nuestro pueblo", agregó.

"Como dijimos inmediatamente después del salvaje ataque, si atacas a estadounidenses —en cualquier parte del mundo— pasarás el resto de tu breve y ansiosa vida sabiendo que Estados Unidos te cazará, te encontrará y te matará sin piedad. Hoy cazamos y matamos a nuestros enemigos. A muchos. Y seguiremos haciéndolo", advirtió Hegseth.

También Donald Trump se refirió a la respuesta estadounidense en Siria.

"Se les advierte a todos los terroristas lo suficientemente malvados como para atacar a estadounidenses: SERÁN GOLPEADOS CON MÁS FUERZA QUE NUNCA SI, DE CUALQUIER MANERA, ATACAN O AMENAZAN A EE.UU.", escribió el presidente de Estados Unidos en su red Truth Social.

El presidente norteamericano anunció en su red social: "Estados Unidos está llevando a cabo una represalia muy severa, tal y como prometí, contra los terroristas asesinos responsables", y agregó: "Estamos atacando con gran fuerza los bastiones del ISIS en Siria".

Trump definió a Siria como "un lugar empapado de sangre que tiene muchos problemas, pero que tiene un futuro brillante si se logra erradicar al ISIS" y dijo que el gobierno sirio y el presidente, Ahmed al Sharaa -a quien describió como "un hombre que está trabajando muy duro para devolver la grandeza a Siria"- apoyan "plenamente" la medida.

El sábado pasado, los sargentos Edgar Brian Torres Tovar (25 años), William Nathaniel Howard (29) y el intérprete Ayad Mansoor Sakat, murieron en lo que el Comando Central describió como una "emboscada perpetrada por un tirador solitario del Estado Islámico en Siria". Otros tres militares resultaron heridos pero se encontraban en buen estado.

Según detalló en sus redes Sean Parnell, principal portavoz del Pentágono, el ataque ocurrió en la zona de Palmira mientras los soldados mantenían una reunión con líderes locales.

Este miércoles, Trump rindió homenaje a los dos soldados de la Guardia Nacional caídos, cuyos restos fueron repatriados a la base aérea de Dover (Delaware).

Trump se reunió en privado con los familiares de los fallecidos, según la Casa Blanca. El presidente estuvo acompañado por altos mandos militares y funcionarios civiles, entre ellos el secretario de Guerra.