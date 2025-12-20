Canadá: activistas disfrazados de Papá Noel y duendes robaron un supermercado

Con críticas a “las corporaciones”, los criminales robaron miles de dólares en comida. Se hacen llamar “robins des ruelles”, que se traduce como “los Robin Hood de los callejones”.

Hoy 05:01

Un grupo de activistas conmocionó a los ciudadanos de Montreal, Canadá, cuando robaron un supermercado disfrazados como Papá Noel y duendes navideños. La banda se hace llamar a sí misma “robins des ruelles” o los “Robin Hood de los callejones”, en relación al mito del justiciero de la Edad Media que le robaba a los ricos para repartir el botín entre los pobres.

El robo ocurrió en el reconocido supermercado Metro, en el barrio Plateau. Una cuenta de Instagram llamada Los Levantamientos del Río (The River Uprisings en inglés) difundió un comunicado de los asaltantes junto con imágenes y videos del robo desde adentro del local cerca de la calle Chambord. Tras el asalto, los activistas habrían llevado una parte de los productos robados a un árbol de Navidad en la plaza Valois, en el barrio Hochelaga-Maisonneuve, y otra a los refrigeradores comunitarios que se encuentran en la ciudad para repartir comida de forma solidaria.

Las grabaciones mostraron a por lo menos 15 personas ingresando al supermercado con disfraces de Papa Noel y de duendes. Sin embargo, el comunicado estima que hubo tres personas disfrazadas de Papa Noel y aproximadamente 40 duendes.

Los primeros usaban enormes barbas blancas para taparse la cara hasta la nariz, y gorros rojos y blancos para cubrirse el pelo. En tanto, varios duendes solo llevaban como decoración un gorro verde. Para esconder sus caras usaban pasamontañas, gorros y antiparras. En tanto, el resto del cuerpo lo cubrían con ropa muy abrigada de invierno en colores verde o negro.

En las imágenes también se pudo ver a los hombres disfrazados de Papa Noel caminando por la calle, cubierta de nieve, con varias bolsas, probablemente con productos sacados del local.

El perfil de Instagram que difundió el hecho reúne a un grupo que converge diversas luchas locales diseminadas por todo el país con el objetivo de ampliar las voces de resistencia y organización. El mismo lunes compartieron el comunicado en nombre de la banda de activistas, donde afirmaron que robaron productos por un total de 3000 dólares para “redistribuirlo a la comunidad, como si se tratara de una colecta de alimentos a gran escala“.

“Unas cuantas corporaciones tienen a nuestras necesidades básicas como rehenes. Siguen asfixiando a la población, desviando todo el dinero posible, simplemente porque pueden. Para nosotros, eso es robo, y ellos son los verdaderos criminales”, señalaron. Aseguraron, además, que el presidente de Metro gana 6,1 millones de dólares.

Apuntaron contra los “grandes terratenientes capitalistas” por “inflar artificialmente los alquileres, los alimentos y los precios de los artículos de primera necesidad”. “Trabajamos cada vez más, solo para poder comprar comida en las cadenas de supermercados que usan la inflación como pretexto para obtener ganancias récord”, expresaron.

Y sumaron: “El trabajo nos mata de hambre mucho más de lo que nos alimenta. Si algunos aún logran sobrevivir, pronto estarán al margen, ¡o incluso en apuros! No es casualidad que el precio de la canasta para una familia de cuatro haya subido más de un 30% en los últimos años: es el funcionamiento normal y lógico de la economía. Tenemos que morir para que ellos se enriquezcan“.

Para el grupo, las acciones que se llevan a cabo “para satisfacer las necesidades básicas” son “actos políticos y de resistencia”. Pidieron a sus lectores que consideren el robo como un llamado a la organización contra la “mafia de la industria alimentaria y la mafia del agronegocio”. “Todos los medios están justificados para expresar nuestro rechazo a este sistema, porque recuerden: ¡el fin justifica los medios!“, cerraron.

La página de Instagram realizó un posteo este viernes por la tarde asegurando que recibieron apoyo de los ciudadanos, que sintieron “indignación” por los precios de las cadenas de supermercados en Montreal. Y por ello, publicaron una receta de pegamento para cubrir las calles con carteles denunciando a las cadenas.

Los carteles fueron publicados en la cuenta el pasado jueves. Apuntaba contra una serie de cadenas de supermercados y sus ganancias anuales. Sobre Metro aseguraron que sus beneficios en 2025 fueron de 1.05 mil millones de dólares. El número concuerda con el total de ganancias netas anuales registradas en el informe financiero anual de la empresa.

También denunciaron a Maxi (2637 millones de dólares en 2024), Les Marches (711 millones en 2025), Super C (mil millones en 2025), IGA (711 millones en 2025), Rachelle Béry (711 millones en 2025) y Provigo (2637 millones en 2024).

También incentivaron a los ciudadanos a llenar los supermercados de estos carteles y robarlos: “Péguenlos en lugares públicos, en supermercados, paradas de autobús, etc. Como un árbol de Navidad, redecoren los supermercados con etiquetas, pintura, guirnaldas y pancartas para protestar contra sus prácticas. Comencemos ahora mismo nuestra propia forma de expropiación robando productos del supermercado. ¡Date un capricho durante las fiestas, y por qué no, durante todo el invierno!“.

En tanto, la portavoz de Metro, Geneviève Grégoire, apuntó contra el robo en un comunicado enviado al Montreal Gazette. “Sea cual sea el motivo, es inaceptable y un acto criminal. Los delitos cometidos en el comercio minorista causaron pérdidas por 9200 millones de dólares en Canadá en 2024″, señaló.