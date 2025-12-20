“Vamossssss amigo”: el mensaje de aliento de Jimena Monteverde para Christian Petersen

Mientras Christian Petersen continúa en terapia intensiva en San Martín de los Andes tras su descompensación en el sur argentino, su amiga y colega le dedicó un emotivo mensaje.

Hoy 09:35

A pesar de que el hecho ocurrió una semana antes, fue recién este jueves cuando se conoció la noticia de que el conocido chef Christian Petersen permanece internado en la terapia intensiva del Hospital Dr. Ramón Castillo de San Martín de los Andes, en estado delicado, tras sufrir un falla multiorgánica luego de descompensarse durante una excursión de ascenso al volcán Lanín a más de 3700 metros de altura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En este contexto, y en medio de la preocupación de todos por el hermetismo con el que se maneja la situación del ex jurado de El gran premio de la cocina (El Trece), fue su colega, amiga y compañera en aquel programa televisivo Jimena Monteverde quien le dedicó en las últimas horas las más sentidas palabras de aliento.

Fue desde sus Instagram Stories que la conductora televisiva compartió una postal en la que precisamente se los ve juntos en el reality gastronómico de El Trece en el que ella participó como jurado invitada y luego reemplazó a Felicitas Pizarro.

"Vamossssss amigo", escribió Jimena sobre la fotografía junto a un emoji de un brazo haciendo fuerza, en una clara señal de aliento, y arrobándolo para que de alguna manera le lleguen sus buenos deseos y, aunque sea de manera virtual, le hizo saber que lo acompaña a la distancia en este momento, sin duda, el más difícil de su vida.

Christian Petersen lleva más de una semana internado en la unidad de terapia intensiva del hospital de San Martín de los Andes. En tanto, ante la preocupación de sus seres queridos y sus seguidores, el Ministerio de Salud de Neuquén emitió un parte médico junto a la institución médica, donde informaron que el chef atraviesa una falla multiorgánica.

“Su estado es reservado y requiere atención médica especializada de manera continua“, sumaron al tiempo que solicitaron a todos en general respetar la privacidad del paciente y de su familia en este complejo momento.

Asimismo, el comunicado aclaró que anteriormente no se había emitido ningún parte oficial a este informe, dado que habían surgido varias versiones que se viralizaron en las redes sociales sobre el estado del paciente.