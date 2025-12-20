Con la presencia de Fausto Vera, River pone en marcha la pretemporada

El plantel se reunió este sábado para los estudios de rigor tras varios días de vacaciones y Gallardo ya puede contar con su primer refuerzo.

Hoy 10:00

Borrón y cuenta nueva. Eso es lo que intentará River cuando este sábado 20 de diciembre retome los entrenamientos tras las despedidas de futbolistas con mucha historia y unas largas vacaciones para un plantel golpeado. Los jugadores que continuarán en el club en 2026 se reencontrarán en el River Camp, en Ezeiza, para dar inicio a una nueva etapa.

El regreso incluirá los exámenes médicos de rutina y las primeras prácticas livianas. Luego, el plantel realizará trabajos de reacondicionamiento físico hasta el 3 de enero, con días libres intermedios por Navidad y Año Nuevo.

Tal como pretendían Marcelo Gallardo y la dirigencia, Fausto Vera, el primer refuerzo para encarar un 2026 con la obligación de cambiar la imagen, se sumó desde el primer día. El volante comenzará de inmediato su adaptación a la metodología de trabajo del Muñeco.

Pretemporada dividida en dos partes

La pretemporada tendrá dos etapas bien definidas. La primera será en San Martín de los Andes, un destino ya habitual con Gallardo como entrenador. Tras evaluar el estado de los campos de juego, el cuerpo técnico dio el visto bueno, aunque con una modificación en el plan inicial.

River viajará a la Patagonia el domingo 4 de enero y permanecerá allí solo una semana. La segunda parte de la preparación se realizará en Punta del Este, Uruguay, del 11 al 18 de enero. El debut oficial en la temporada será el fin de semana del 25, frente a Barracas Central.

Los juveniles que se suman

Mientras se aguarda por más refuerzos, las salidas de este mercado serán compensadas con la presencia estable de varios juveniles que ganaron terreno en el cierre del año.

Además de Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Santiago Lencina, también formarán parte de la pretemporada Cristian Jaime, Joaquín Freitas, Thiago Acosta, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Bautista Dadín, Facundo González, Lisandro Bajú y Agustín de la Cuesta, entre otros.

Con caras nuevas, jóvenes con proyección y una planificación definida, River empieza a construir un 2026 en el que buscará recuperar protagonismo.