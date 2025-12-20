Yanina Latorre se despidió de LAM a su manera: fuerte cruce con una Angelita

En el programa de chimentos comenzaron a despedir a Yanina Latorre tras diez temporadas como figura clave del ciclo. Fiel a su estilo, protagonizó un feroz cruce con una de sus “colegas”.

Hoy 09:51

Increíble pero cierto: este viernes 19 de diciembre fue el último de Yanina Latorre en LAM (América TV). Como es habitual en ella, no faltó la polémica y protagonizó un acalorado cruce con una de las Angelitas, con quien ya había tenido diferencias semanas atrás.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Para Latorre no hubo contexto especial que impidiera una discusión acalorada —o “scalorada”, mejor dicho—. Ocurrió en uno de sus últimos programas, cuando protagonizó un cruce con Romina Scalora. Por diferencias políticas, o por lo que fuera, ninguna de las dos quiso irse a su casa con cosas sin decir y sin saber cuándo volverían a tener la oportunidad de plantearlas. Así, el intercambio terminó explotando al aire.

“Creo que vos, en algunos momentos, no dimensionás que usás términos peyorativos y que, a veces, en el debate, eso es despectivo. El ‘peroncha’ es despectivo. Hay gente que lo usa para herir, como pasa con las religiones; es la forma", comenzó su descargo Scalora.

Tranquila, pero provocando a su compañera, Latorre lanzó: "A mí, si me decís libertaria, gorila, peroncha, comunista o chupa zurdos, no me molesta. ¿Sabés qué me pasa? Me dan ganas de decírtelo porque te molesta. Es un juego televisivo". Y recordó una escena del pasado: "Mil veces me faltaste el respeto en Twitter, te reías de mí. Cosas muy feas escribiste de mí”.

"Yanina, cuando pasó tu historia más grave en los medios, yo estaba borracha con mis amigas y te mandé un mensaje. Me decís que soy feminista selectiva", retrucó Romina. Lejos de quedarse callada, Yanina le respondió: "Uno tiene que pensar cuando escribe y uno dice tantas barbaridades".

Irónica, Scalora trajo risas al estudio —risas para todos menos para su compañera—: "Ah, porque vos sos García Márquez", dijo. Y agregó: "Me mandaste dos palos de personas a putearme, y vos ahí no pensaste lo que le pasa al otro. Por eso, ¿me vas a reclamar un tweet de cuando no era conocida?".

"Yo no te conocía; te conocía por tus bardeadas sobre mí", le hizo saber Latorre. Scalora, volvió a explicar el episodio en la ex red social del pajarito. "En Twitter me pegaste vos, Ángel, pero en Twitter. Entonces, si yo no te lo reclamé nunca, vos no me lo reclames", expresó.

El intercambio concluyó con Scalora expresando un pensamiento, mientras que la esposa de Diego Latorre la contradijo: "No vengo a hablar de política acá. Las únicas dos veces que hablé de política fue porque vos me dijiste 'Peroncha'. Solamente te quise decir: 'Che Yanina, es agresivo esto'". " No me parece agresivo", respondió Yanina.