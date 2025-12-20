Con marcado éxito, finalizó el Torneo Infantil “Semillero Copeño 2025”

El intendente Felipe Cisneros participó del acto de cierre del Torneo Infantil de Fútbol “Semillero Copeño 2025”, organizado por la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Monte Quemado.

Hoy 10:03

El certamen se desarrolló a lo largo de más de seis meses y contó con la participación de 12 escuelitas de fútbol, distribuidas en cuatro categorías (2012/13, 2014/15, 2016/17 y 2018/19), alcanzando a más de 800 niños y niñas de la ciudad, quienes encontraron en el deporte un espacio de formación, contención y encuentro comunitario.

El acto de cierre tuvo lugar en la Cancha del Bicentenario, donde se realizó un reconocimiento a las ternas arbitrales que acompañaron el desarrollo del torneo. En ese contexto, el intendente Cisneros destacó en su mensaje que “Cuando hablamos de deporte, hablamos de futuro. Hablamos de decisiones que marcan el rumbo de una comunidad. Desde el Municipio estamos presentes en estas actividades, porque creemos que el deporte es la contracara de todo lo que daña a nuestra sociedad: es contención, es valores y es comunidad”.

Agregó: “Más de 800 niños estuvieron durante meses contenidos y acompañados. Eso no es casualidad, es una decisión clara de esta gestión. Apostar al deporte es apostar a una ciudad más justa, más unida y con más oportunidades. El fútbol, como deporte colectivo y como fenómeno social, transmite valores fundamentales como el trabajo en equipo, el respeto, la disciplina, la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad. En comunidades como Monte Quemado, donde el fútbol cumple un rol social clave, estos valores trascienden la cancha y se convierten en herramientas de integración, de contención y de formación ciudadana, especialmente para nuestros niños y jóvenes”.

Para el final, el intendente Cisneros reafirmó el compromiso de seguir promoviendo el deporte como una política pública esencial, orientada a la inclusión, la prevención y la formación integral de las infancias y juventudes de Monte Quemado, fortaleciendo espacios que construyen comunidad y futuro.