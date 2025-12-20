Verón viajó a San Nicolás para el partido ante Platense en un micro con hinchas de Estudiantes

La Brujita se subió al bus número 11 junto a su familia y allegados para presencial el encuentro por el Trofeo de Campeones.

Hoy 12:02

Juan Sebastián Verón volvió a dar una muestra de cercanía con el hincha de Estudiantes. El presidente del Pincha viajó a San Nicolás en uno de los micros que partieron desde La Plata con simpatizantes para presenciar la final del Trofeo de Campeones ante Platense, que comenzará a las 18.

La Brujita se ubicó en el micro número 11, un detalle cargado de simbolismo por tratarse del mismo número que utilizó durante gran parte de su carrera como futbolista. Junto a su familia y allegados, Verón encabezó la caravana que tuvo como punto de encuentro el estadio Jorge Luis Hirschi.

Estudiantes recibió alrededor de 16 mil entradas, que ya se encuentran agotadas, mientras que Platense contará con cerca de nueve mil localidades para sus hinchas en el Estadio Único de San Nicolás.

Al igual que ocurrió en la final del Torneo Clausura frente a Racing, disputada el sábado en Santiago del Estero, donde el Pincha se consagró campeón por penales, Verón seguirá el partido desde la platea. Justamente ese título fue el que le permitió al equipo platense acceder al duelo frente al Calamar.

El presidente de Estudiantes no podrá ocupar el lugar protocolar que le correspondería debido a la sanción de seis meses que recibió para ejercer su cargo. La pena se originó por el recordado episodio del pasillo a Rosario Central, en el que los jugadores del Pincha permanecieron de espaldas en señal de repudio al título obtenido por el Canalla en la Tabla Anual.

Mientras tanto, Verón recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) al considerar arbitraria la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA, que lo señaló como responsable de aquella actitud. Pese a este contexto, la Brujita dijo presente una vez más, acompañando a Estudiantes junto a su gente en una nueva final.