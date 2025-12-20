Las cuatro bajas confirmadas en Independiente y los que podrían ser considerados por Quinteros

El Rojo inició el armado del plantel para 2026 con varias salidas confirmadas y decisiones pendientes, mientras el técnico evalúa a los jugadores que regresan de sus préstamos.

Hoy 12:19

Independiente comenzó a mover fichas en el mercado de pases y el plantel ya empieza a mostrar sus primeros cambios. Con cuatro bajas confirmadas y varios futbolistas que regresan de préstamo, Gustavo Quinteros analiza opciones de cara a la pretemporada y la conformación del equipo para la próxima temporada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las salidas ya definidas en Avellaneda son las de Joaquín Blázquez, Nicolás Freire, Diego Fernández Cedrés y Federico Mancuello. En el caso del arquero, el Rojo mantiene charlas con Talleres para intentar renovar el préstamo, mientras que la continuidad de Freire quedó descartada.

La situación de Cedrés todavía no está cerrada. El entrenador pretende que siga en el club, pero diferencias económicas entre las partes complican el acuerdo y mantienen el escenario abierto. Distinto es el caso de Mancuello, uno de los referentes del vestuario, quien se encuentra negociando una extensión por un año más, aunque por ahora no hay una resolución definitiva.

Más allá de las bajas, Quinteros pone el foco en los futbolistas que regresan de préstamo y podrían tener una nueva oportunidad. Juan Fedorco, Santiago López y Javier Ruiz aparecen como alternativas a evaluar durante la pretemporada, luego de buenas experiencias en sus respectivos clubes.

Con un mercado exigente por delante y la necesidad de reforzar posiciones clave, Independiente empieza a delinear su plantel 2026 entre salidas, negociaciones abiertas y apuestas internas que el cuerpo técnico no quiere desaprovechar.