Cúantos títulos tienen Estudiantes de La Plata y Platense

Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentarán este sábado a las 18 en el Estadio Único de San Nicolás, en un partido que definirá al nuevo campeón del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol. El escenario, con capacidad para 25 mil espectadores, albergará un duelo con historia y realidades bien distintas.
El Calamar llegó a esta final tras lograr una consagración histórica en el Torneo Apertura, una de las mayores sorpresas de las últimas décadas del fútbol argentino. El equipo de Vicente López rompió todos los pronósticos y alcanzó su primer título en la máxima categoría.
Del otro lado estará el Pincha, que viene de coronarse en el Torneo Clausura luego de una final electrizante ante Racing, que se definió recién en los penales. El conjunto platense buscará sumar una nueva estrella y ratificar su protagonismo en el plano local.
Todos los títulos de Estudiantes
- Campeonato de Primera División 1913
- Copa Adrián Escobar 1944
- Copa de la República 1945
- Torneo Metropolitano 1967
- Copa Libertadores 1968
- Copa Intercontinental 1968
- Copa Interamericana 1969
- Copa Libertadores 1969
- Copa Libertadores 1970
- Torneo Metropolitano 1982
- Torneo Nacional 1983
- Torneo Apertura 2006
- Copa Libertadores 2009
- Torneo Apertura 2010
- Copa Argentina 2023
- Copa de la Liga 2024
- Trofeo de Campeones 2024
- Torneo Clausura 2025
El único título de Platense
- Torneo Apertura 2025
Con la ilusión de hacer historia o de seguir agrandando su palmarés, Estudiantes y Platense se medirán en una final que promete.