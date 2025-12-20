Cúantos títulos tienen Estudiantes de La Plata y Platense

Estudiantes de La Plata y Platense se enfrentarán este sábado a las 18 en el Estadio Único de San Nicolás, en un partido que definirá al nuevo campeón del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional de Fútbol. El escenario, con capacidad para 25 mil espectadores, albergará un duelo con historia y realidades bien distintas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Calamar llegó a esta final tras lograr una consagración histórica en el Torneo Apertura, una de las mayores sorpresas de las últimas décadas del fútbol argentino. El equipo de Vicente López rompió todos los pronósticos y alcanzó su primer título en la máxima categoría.

Del otro lado estará el Pincha, que viene de coronarse en el Torneo Clausura luego de una final electrizante ante Racing, que se definió recién en los penales. El conjunto platense buscará sumar una nueva estrella y ratificar su protagonismo en el plano local.

Todos los títulos de Estudiantes

Campeonato de Primera División 1913

Copa Adrián Escobar 1944

Copa de la República 1945

Torneo Metropolitano 1967

Copa Libertadores 1968

Copa Intercontinental 1968

Copa Interamericana 1969

Copa Libertadores 1969

Copa Libertadores 1970

Torneo Metropolitano 1982

Torneo Nacional 1983

Torneo Apertura 2006

Copa Libertadores 2009

Torneo Apertura 2010

Copa Argentina 2023

Copa de la Liga 2024

Trofeo de Campeones 2024

Torneo Clausura 2025

El único título de Platense

Torneo Apertura 2025

Con la ilusión de hacer historia o de seguir agrandando su palmarés, Estudiantes y Platense se medirán en una final que promete.