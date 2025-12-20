Fingieron ser policías: con una orden de allanamiento falsa asaltaron a un hombre

Los intrusos ataron a la víctima y exigieron dólares, armas y droga antes de escapar. Los asaltantes colocaron precintos en las manos del hombre y le exigieron dólares.

Hoy 13:28

Un vecino de barrio Belgrano sufrió una entradera al mediodía de este viernes, cuando delincuentes se hicieron pasar por policías y exhibieron una supuesta orden de allanamiento para ingresar a su domicilio, según indicaron fuentes del caso.

El episodio ocurrió alrededor de las 13 en una vivienda interna ubicada en Barra y Pérez Bulnes, donde reside un hombre de 64 años. En el ingreso del pasillo se presentaron tres sujetos que dijeron ser brigadistas de la Policía de Investigaciones (PDI) y mostraron una hoja tamaño A4 con una orden de allanamiento supuestamente emanada de un juzgado federal, en el marco de una causa por “abuso sexual por abuso de autoridad” que llevaba el nombre de la víctima.

Una vez dentro de la casa, los asaltantes colocaron precintos en las manos del hombre y le exigieron dólares –que, según dijeron, estaban destinados a la compra de un departamento–, armas y “droga”, elementos cuya tenencia el dueño de casa negó. En ese contexto, uno de los supuestos oficiales de Justicia dejaba ver un arma en la cintura.

Los intrusos comenzaron a revisar toda la vivienda, pero en un descuido la víctima logró correr hacia la terraza, zafarse de las ataduras y pedir ayuda a los gritos. La situación alertó a los vecinos y provocó que los delincuentes desistieran de su plan y escaparan.

Poco después arribó personal policial, que se entrevistó con el damnificado. De acuerdo con los primeros datos, los autores del robo lograron llevarse papeles de la escritura de la casa, documentación de un vehículo y un teléfono celular. Un vecino alcanzó a verlos huir en un auto gris y advirtió que vestían prendas con la sigla de la PDI.

Intervienen en la investigación de este extraño suceso la Fiscalía de turno, Comisaría 17ª y la propia Policía de Investigaciones.

A fines de octubre, ocurrió un episodio similar en una joyería que funciona en un edificio de Tucumán al 1000, en el centro de Rosario. Los autores del robo –que quedó en grado de tentativa– echaron mano a chalecos de PDI y a una orden de allanamiento apócrifa para intentar ingresar al local, pero el guardia de seguridad no les creyó e impidió el paso, por lo que terminó golpeado.