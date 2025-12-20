Controlaron incendio de un camión con carbón en Ruta 34

Un camión de gran porte que transportaba carbón protagonizó un siniestro durante la jornada de este sábado sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura de la localidad de Estación Taboada.

Hoy 14:16

El hecho fue reportado a las 06:40 horas, cuando un transporte marca Iveco de color blanco, dominio JUX122, comenzó a sufrir un foco ígneo en su carga. El vehículo era conducido por Fabián Orlando Geréz, de 25 años y domiciliado en Las Breñas, Chaco, quien se dirigía desde su provincia natal con destino a Mendoza.

Ante la magnitud del fuego en el acoplado, la Subcomisaría de Estación Taboada, coordinó un operativo de emergencia solicitando la intervención de los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Fernández.

Las tareas de extinción se extendieron durante varias horas, contando también con el apoyo de personal de la Comisión Municipal local y un camión hídrico de la mencionada ciudad vecina.

Transporte de carbón

Finalmente, alrededor de las 13:00 horas, las autoridades informaron que la situación fue controlada exitosamente.

Tras asegurar la carga y verificar la ausencia de riesgos, se liberó la cinta asfáltica y la banquina, que habían permanecido afectadas por el operativo. Según se detalló en el informe policial, el conductor pudo continuar su viaje una vez normalizada la situación en el lugar.